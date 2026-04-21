Alice Teodorescu Måwe (KD).

Kammarkollegiet ska granska Teodorescus hemliga finansiär

Publicerad 21 april 2026 kl 09.54

Inrikes. EU-parlamentarikern Alice Teodorescu Måwe (KD) vägrar blankt att berätta vem som är hennes hemliga finansiär. Nu har Kammarkollegiet inlett ett tillsynsärende i frågan efter en anmälan.

Beskedet kommer efter en anmälan från Mikail Yüksel, partiledare för det Turkiet-kopplade invandrarpartiet Nyans.

"Nu har jag fått besked om att Kammarkollegiet har inlett ett tillsynsärende. Det återstår att se vilket beslut de kommer att fatta", skriver Yüksel på X.

Uppgifterna om den hemliga finansieringen har väckt kritik. Alice Teodorescu Måwe har själv uppgett i ett insynsdokument i Europaparlamentet att hon tar emot ekonomiskt stöd kopplat till sin "personliga säkerhet".

När hon fick frågor om upplägget i SVT:s program "30 minuter" förra veckan fortsatte politikern att vägra berätta vem den hemliga finansiären är.

– Jag kommer inte kunna berätta någonting om det här. Det riskerar min säkerhet, sade hon.

Vem som står bakom stödet, hur stort det är eller vilken typ av aktör det rör sig om vill Alice Teodorescu Måwe inte uppge. Enligt den 41-åriga Israelaktivisten skulle även sådana uppgifter kunna påverka säkerheten.

– Alla detaljer kring ett säkert upplägg påverkar säkerheten negativt och anledningen till att jag vidtar de här åtgärderna är att jag har ett skyddsbehov, säger Teodorescu till SVT.

