© X
 

Här bombas Israels oljeraffinaderier

Publicerad 19 mars 2026 kl 17.19

Utrikes. Iranska robotar slog mot oljeanläggningar i den israeliska hamnstaden Haifa under torsdagen. Bränder bröt ut och stora områden blev utan ström.

Dela artikeln

Enligt israeliska medier riktades attacken särskilt mot stadens oljeraffinaderier.

Efter nedslagen rapporterades omfattande bränder och strömavbrott i de närliggande förorterna i Krayot-området, enligt Turkiye Today.

Räddningstjänst och sjukvård larmades till flera platser, men det var inledningsvis oklart om det rörde sig om direkta träffar eller splitter från nedskjutna robotar.

Attacken beskrivs som dagens nionde iranska robotsalva mot Israel.

Enligt uppgifter från israeliska medier har klustervapen använts i attackerna, vilket innebär att en robot sprider ett stort antal mindre laddningar över ett vidsträckt område.

Under kriget har anläggningen redan skadats vid flera tillfällen. I inledningen av striderna uppges delar av infrastrukturen ha slagits ut, vilket tvingade operatören att stänga ner viss verksamhet.

Internationellt är klustervapen förbjudna genom en konvention från 2008, men varken Iran, Israel eller USA har anslutit sig till avtalet.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.