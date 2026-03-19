Här bombas Israels oljeraffinaderier

Enligt israeliska medier riktades attacken särskilt mot stadens oljeraffinaderier.

Efter nedslagen rapporterades omfattande bränder och strömavbrott i de närliggande förorterna i Krayot-området, enligt Turkiye Today.

Räddningstjänst och sjukvård larmades till flera platser, men det var inledningsvis oklart om det rörde sig om direkta träffar eller splitter från nedskjutna robotar.

Attacken beskrivs som dagens nionde iranska robotsalva mot Israel.

Enligt uppgifter från israeliska medier har klustervapen använts i attackerna, vilket innebär att en robot sprider ett stort antal mindre laddningar över ett vidsträckt område.

Under kriget har anläggningen redan skadats vid flera tillfällen. I inledningen av striderna uppges delar av infrastrukturen ha slagits ut, vilket tvingade operatören att stänga ner viss verksamhet.

Internationellt är klustervapen förbjudna genom en konvention från 2008, men varken Iran, Israel eller USA har anslutit sig till avtalet.