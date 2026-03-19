Gulfdiplomat: Kushner och Witkoff agerade som israeliska agenter – saboterade medvetet förhandlingarna

Enligt diplomaten agerade Steve Witkoff och Jared Kushner som "israeliska agenter som konspirerade för att tvinga USA:s president in i ett krig som han nu desperat försöker ta sig ur".

Liknande tongångar har tidigare hörts från arabiska företrädare. Omans utrikesminister Badr bin Hamad al-Busaidi, som fungerade som medlare mellan USA och Iran, meddelade timmar innan kriget oväntat bröt ut att man gjort "betydande framsteg" i förhandlingarna mellan parterna.

Donald Trump har själv, efter att ha startat det nya kriget, sagt att han utgick från Witkoffs och Kushners råd och att han trodde på bedömningen att Iran skulle attackera först.

Även inför det så kallade tolvdagarskriget i somras inledde Israel anfallskriget mitt under pågående diplomatiska förhandlingar. Beteendet har lett till att Iran nu inte längre är intresserade av några samtal om vapenvila, eftersom de tidigare diplomatiska samtalen varit uppenbara fällor.

Att Trump i stället för riktiga diplomater skickade sin svärson Kushner och den judisk-amerikanske affärsmannen Witkoff till förhandlingarna med Iran har väckt uppmärksamhet. Inte minst Kushner är en kontroversiell figur med mycket nära band till Israel. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu brukar få sova över hos familjen Kushner när han besöker USA – ofta i Jareds pojkrum.

The Guardians diplomatiredaktör Patrick Wintour redogör i en längre artikel för andra märkliga turer under förhandlingarna med Iran i slutet av februari.

Samtalen präglades av ovanliga inslag. Vid ett tillfälle bjöds Irans utrikesminister in till ett amerikanskt hangarfartyg under pågående förhandlingar. I ett annat fall deltog en amerikansk militärbefälhavare i uniform, något som väckte reaktioner. Förklaringen som gavs var att han "bara råkade vara i närheten".

Wintour kontrasterar detta med hur det gick till när Obama-administrationen förhandlade med Iran. Då skickades tio högt uppsatta amerikanska tjänstemän från fyra olika departement till samtal i Wien 2009. Samtalen sträckte sig i praktiken över tre 24-timmarsdagar, och förhandlarna var i ständig kontakt med Washington för att kontrollera detaljerna i den föreslagna överenskommelsen.

Iraniska företrädare anser i efterhand att samtalen med Kushner och Witkoff bara var ett sätt att vinna tid inför det krig Israel redan beslutat sig för att starta, enligt The Guardian.

Trots motsättningarna fanns vissa konkreta förslag. Bland annat diskuterades återinförd internationell insyn och minskning av Irans lager av anrikat uran.

– Mer tid och expertis skulle inte ha garanterat ett avtal, men det skulle ha hjälpt. Det jag kan säga är att i alla förklaringar av vad som hände är det iranierna som oftast har sagt sanningen, säger Gulfdiplomat med insyn till The Guardian.