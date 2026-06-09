Här försöker somaliern skära huvudet av en irländare – mitt på gatan

Attacken inträffade vid 22.30-tiden på måndagskvällen på Kinnaird Street. Enligt polisen fick offret omfattande skador i ansikte, hals och rygg.

En video från incidenten visar hur förövaren, som enligt BBC uppges vara somalier, brutalt hugger offret med kniv och sedan försöker skära av hans huvud.

Flera vittnen hörs i början av klippet kommentera händelsen och försöka få knivmannen att släppa sitt offer.

– Gå av honom, din jävla råtta! utbrister en kvinna.

När det står klart för vittnena att afrikanen försöker skära halsen av mannen ingriper de snabbt.

– Han försöker skära av huvudet på honom – skynda! säger en man.

– På honom! ropar kvinnan.

Därefter går tre män till angrepp mot gärningsmannen – en av dem beväpnad med en hurlingklubba – och oskadliggör honom innan polisen ingriper.

Varning för otäcka bilder:

Myndigheter tros ha ingripit mot videon

Videon har fått stor spridning på sociala medier, men censureras systematiskt. Enligt Remix News tycks "europeiska myndigheter" ha agerat för att få filmen borttagen.

Den misstänkte, som är i 30-årsåldern, har gripits för mordförsök. Offret, en man i 40-årsåldern, vårdas på sjukhus med allvarliga skador.

Den brittiske premiärministern Keir Starmer beskriver attacken som "motbjudande" och uppger att han har "absolut ingen tolerans mot avskyvärda våldsscener som denna på våra gator".

Polisen i Nordirland har klassat händelsen som en kritisk incident, rapporterar BBC News.

– Denna brutala attack har sänt chockvågor genom samhället och orsakat verklig oro, säger biträdande polischefen Ryan Henderson.

Han uppger att polisen var på plats inom några minuter och berömmer de personer som stoppade ytterligare våld.

"Har det funnits brister vid våra gränser?"

En kvinna som bor i området berättar för BBC att hennes partner hörde skrik utanför bostaden. Hon säger att hon aldrig sett något liknande.

– Polisen kom och jag höll mina barn inne. Jag var bara fullständigt livrädd. Jag känner mig rädd, säger hon.

Attacken har snabbt väckt politiska reaktioner i Storbritannien. Konservativa partiets ledare Kemi Badenoch säger att många nu kommer att fråga sig om den gripne borde ha befunnit sig i landet över huvud taget.

– Jag tror att många människor ännu en gång kommer att börja undra: är detta någon som inte borde ha varit i vårt land? Har det funnits brister vid våra gränser? säger hon enligt BBC.

Nordirlands justitieminister Naomi Long uppmanar däremot till att inte använda attacken som ett slagträ i debatten om invandring. Även flera lokala politiker manar till lugn och säger att polisen måste få utreda motivet.