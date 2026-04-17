Här kan utbildningsminister Mohamsson inte nämna Sveriges grundlagar

Publicerad 17 april 2026 kl 15.33

Inrikes. Utbildningsminister Simona Mohamsson (L) lyckades inte redogöra för Sveriges fyra grundlagar i SVT. "Pinsamt!" konstaterar den politiska kommentatorn Mats Knutson efteråt.
– Kanske borde varit med i ett sånt här medborgarskapstest, noterade Mohamsson själv i programmet.

Dela artikeln

Liberalernas partiledare och utbildningsminister Simona Mohamsson testades i SVT:s nya program Fördomsshowen – men kunde inte redogöra för Sveriges grundlagar.

I programmet, som leds av journalisten Emil Persson, ställdes hon inför olika frågor kopplade till hennes roll och bakgrund.

När ämnet kom in på grundlagarna gissade Persson att Mohamsson inte kunde nämna Sveriges fyra grundlagarna. Detta trots att hon är utbildningsminister och man får lära sig det i skolan. Simona Mohamsson har även en kandidatexamen i offentlig förvaltning.

– Du kan inte Sveriges grundlagar, sade han.

Utbildningsministern svarade:

– Det är intress... Du tänker att... eh... Du tänker att jag inte kan dem?

Hon fortsatte:

– Kanske borde varit med i ett sånt här medborgarskapstest.

Mohamsson gissar ändå att hon kan sätta "en majoritet" av grundlagarna. Hon lyckas dock inte fullfölja svaret och kan inte nämna regeringsformen, en av landets fyra grundlagar.

Simona Mohamsson, som varit utbildnings- och integrationsminister sedan juni 2025, får även frågor om andra kunskapsområden.

Bland annat erkänner att hon inte vet vad en hektar betyder.

– Nej, jag skulle nog inte kunna köpa ett hektar med gott samvete, säger hon i programmet.

Efter inslaget reagerar SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson kraftigt på utbildningsministerns okunnighet i en analys.

"När en svensk partiledare inte känner till Sveriges viktigaste grundlag kan det bara sammanfattas med ett enda ord: Pinsamt!" skriver Knutson och fortsätter:

"Extra pikant blir det förstås när det är Simona Mohamsson, partiledare för Liberalerna, det parti som genom åren mest har förknippats med bildningsideal och vikten av lärande."

Han tipsar ministern att gå en "snabbkurs i Sveriges statsskick".

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.