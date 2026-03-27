© Viaplay
 

Här kräver Bojan Djordjic "respekt" av kvinnliga kollegan

Scrolla för video...

Publicerad 27 mars 2026 kl 11.10

Inrikes. Mitt under sändningen började Viaplay-profilen Bojan Djordjic plötsligt lägga ut texten om att han är flykting och förtjänar "respekt".
– Jag förtjänar lite mer respekt när det handlar om de här sakerna än vad jag får, dundrar den tidigare fotbollsspelaren.

Dela artikeln

Det blev en känsloladdad diskussion i Viaplay inför Sveriges playoffmatch mot Ukraina.

När kollegan Frida Nordstrand använde ordet "läskigt" om matchen uppstod en diskussion, och Nordstrand hänvisade till kriget i Ukraina genom att slå fast att ukrainarna kan se andra saker som läskiga.

Det var då Bojan Djordjic började hålla låda om sin bakgrund och kräva respekt.

– Jag har också varit i krig, jag vet hur det känns. Folk måste också förstå min bakgrund, Jag spenderade många månader med min familj i början på 90-talet. Jag kom till Sverige som en flykting, säger han.

Djordjic gjorde gällande att inte tillräckligt med respekt uppvisas för hans bakgrund.

– Är det någon som vet hur det känns är det jag. Folk bör respektera det mer. Ni kan prata mycket men ni har inte varit där, jag har varit där och förlorat familjemedlemmar. Jag förtjänar lite mer respekt när det handlar om de här sakerna än vad jag får, sade han.

Han uttryckte också frustration över hur han bemöts.

– Jag tas med en nypa salt.

Frida Nordstrand försökte förklara att hon inte tog upp kriget i Ukraina för att kränka Djordjic.

– Jag förstår att jag inte förstår hur du har haft det, säger hon.

Djordjic fortsatte dock på spåret att prata om sin egen bakgrund och kräva respekt.

– Jag är lite tom på ord nu. Ibland måste ni ta in historier också från folk som jobbat med er under ganska lång tid. Jag tas med en nypa salt. Bojan klarar det här, han gör det här. Vad vet ni om mig, om min bakgrund och min familj? Tryck inte på knappar som inte många är medvetna om hur de känns.

