© Riksdagen
 

Två M-riksdagsmän går till SD: "Bänkvärmare"

Publicerad 27 mars 2026 kl 10.11

Inrikes. Två riksdagsledamöter lämnar Moderaterna för Sverigedemokraterna. Inom M beskrivs de som marginaliserade och utan framtid i partiet.

Dela artikeln

De moderata riksdagsledamöterna Arin Karapet och Marléne Lund Kopparklint byter parti och går över till Sverigedemokraterna. Beskedet kom under torsdagskvällen.

Inifrån Moderaterna är tongångarna hårda – och duon avfärdas som föredettingar. Gruppledaren Mattias Karlsson skriver i ett sms till Aftonbladet:

"De blev utkonkurrerade, fick inte medlemmarnas förtroende att stå på en valbar plats och blev därmed av med jobbet. Nu söker de nytt jobb och vi önskar lycka till."

Även från partihåll i övrigt tonas avhoppen ned. En källa uppger att ledamöterna inte haft något starkt stöd.

Den ena avhopparen, Marléne Lund Kopparklint, har tidigare strukit sig själv från listan i Värmland efter att inte ha placerats på valbar plats.

Enligt uppgift ska båda ha haft en undanskymd tillvaro i partiet under längre tid.

– De har varit bänkvärmare länge, och det har aldrig varit aktuellt att de skulle få några framträdande roller, säger en källa till Aftonbladet.

Arin Karapet beskrivs som en kompis till SD-topparna Mattias Karlsson och Björn Söder.

”Välkommen till SD, käre vän”, skrev Björn Söder på X på torsdagskvällen.

Nyheter från förstasidan

Kattungen Rosi våldtogs vid invandrarläger – hittades i blodpöl

Hittades med söndertrasat underliv i ökänd park. Nu kämpar ungen för sitt liv – första steget är att lära sig äta igen.0 

Ekonominyheter

Ryska och indiska fartyg släpps genom sundet: "Vänliga nationer"

Teherans besked: Dessa länder undantas blockaden.. Motkravet är att de inte stöttar kriget.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.