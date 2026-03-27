Två M-riksdagsmän går till SD: "Bänkvärmare"

De moderata riksdagsledamöterna Arin Karapet och Marléne Lund Kopparklint byter parti och går över till Sverigedemokraterna. Beskedet kom under torsdagskvällen.

Inifrån Moderaterna är tongångarna hårda – och duon avfärdas som föredettingar. Gruppledaren Mattias Karlsson skriver i ett sms till Aftonbladet:

"De blev utkonkurrerade, fick inte medlemmarnas förtroende att stå på en valbar plats och blev därmed av med jobbet. Nu söker de nytt jobb och vi önskar lycka till."

Även från partihåll i övrigt tonas avhoppen ned. En källa uppger att ledamöterna inte haft något starkt stöd.

Den ena avhopparen, Marléne Lund Kopparklint, har tidigare strukit sig själv från listan i Värmland efter att inte ha placerats på valbar plats.

Enligt uppgift ska båda ha haft en undanskymd tillvaro i partiet under längre tid.

– De har varit bänkvärmare länge, och det har aldrig varit aktuellt att de skulle få några framträdande roller, säger en källa till Aftonbladet.

Arin Karapet beskrivs som en kompis till SD-topparna Mattias Karlsson och Björn Söder.

”Välkommen till SD, käre vän”, skrev Björn Söder på X på torsdagskvällen.