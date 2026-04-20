Här slår IDF-soldaten sönder Jesus

Publicerad 20 april 2026 kl 14.11

Inrikes. Ett foto på en israelisk soldat som tar ut sin avsky mot kristna genom att slå sönder en Jesusstaty i södra Libanon har fått stor spridning. Den israeliska militären bekräftar att bilden är äkta och påstår sig nu ha inlett en utredning.

Händelsen ska ha inträffat vid byn Debl i södra Libanon, nära gränsen mot Israel, i ett område som israelerna nyligen i praktiken annekterat.

Israel har på sistone genomfört mycket omfattande terrorbombningar mot civilbefolkningen i Libanon, dåd som riktats mot såväl den muslimska som den kristna befolkningen.

Israelerna är kända för sitt särskilda hat och förakt mot just kristna. Det är vanligt att man spottar på kristna pilgrimer på gatan i Israel, och den nationella säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir förklarade häromåret att detta spottande är "en gammal judisk tradition".

Religious Freedom Data Center (RFDC) har dokumenterat minst 200 våldsincidenter mot kristna, främst begångna av ortodoxa judar riktade mot internationella präster eller individer som visat kristna symboler, mellan januari 2024 och september 2025.

Israels militär bekräftar att fotografiet är autentiskt.

"Efter en första granskning har det fastställts att bilden visar en israelisk soldat som opererar i södra Libanon", uppger IDF i ett uttalande.

En utredning uppges ha inletts.

"Lämpliga åtgärder kommer att vidtas mot de inblandade i enlighet med vad utredningen visar", skriver IDF.

Soldaten försvaras: "Avgudabilder"
Israeliska röster försvarar dock soldaten och konstaterar att han endast utför sin judiska plikt att systematiskt förstöra "avgudabilder" såsom krucifix och andra kristna symboler.

Den palestinske politikern Ayman Odeh är en av många kommenterar händelsen i sociala medier.

"Vi väntar på att få höra hur polisens talesperson hävdar att 'soldaten kände sig hotad av Jesus'", skriver han enligt al-Jazeera.

Den arabisk-israeliske politikern Ahmad Tibi riktar också kritik mot incidenten:

"De som spränger moskéer och kyrkor i Gaza och spottar på kristna präster i Jerusalem utan att straffas är inte rädda för att förstöra en staty av Jesus Kristus och publicera det."

