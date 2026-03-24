Här slår ryska drönaren ner vid 1600-talskyrkan i Lviv

Publicerad 24 mars 2026 kl 17.02

Utrikes. En rysk drönarattack slog mot centrala Lviv på tisdagen, precis vid en historisk kyrka från 1600-talet. Flera personer uppges ha skadats i attacken – som genomfördes mitt på dagen.

En historisk byggnad vid Sankt Andreas kyrka i centrala Lviv träffades under en rysk attack på tisdagen.

Enligt ukrainska myndigheter rör det sig om ett område som ingår i Unescos världsarv, rapporterar Reuters.

"Fienden fortsätter att attackera Lviv-regionen. En byggnad i centrala Lviv har träffats. Preliminära uppgifter tyder på att ett Unesco-världsarv har skadats. Hotet kvarstår", uppger guvernören Maksym Kozytskyi i ett meddelande.

Senare meddelade han att minst två personer skadats allvarligt.

Även Ukrainas premiärminister bekräftar att attacken träffat stadens centrum.

"Ryssland attackerar ett tätbefolkat centrum mitt på ljusa dagen. För bara några minuter sedan slog rysk-iranska drönare mot staden Lviv", skriver premiärminister Julia Svyrydenko.

Nyheter från förstasidan

Guillou kallar Mohamsson arab – pekas ut som rasist

Formuleringen "svensktalande arabisk kvinna" väcker vänsterliberalt raseri. Teodorescu: "Fullkomligt vidrigt!"0 

Ekonominyheter

"Skrämmande": Växande vreden när storbankerna stoppar kontanter och stänger konton

Allt fler får nog av terrorn.. "Banken har slutat vara en servicepartner och blivit en fientlig kontrollmakt."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

