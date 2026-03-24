Här slår ryska drönaren ner vid 1600-talskyrkan i Lviv

En historisk byggnad vid Sankt Andreas kyrka i centrala Lviv träffades under en rysk attack på tisdagen.

Enligt ukrainska myndigheter rör det sig om ett område som ingår i Unescos världsarv, rapporterar Reuters.

"Fienden fortsätter att attackera Lviv-regionen. En byggnad i centrala Lviv har träffats. Preliminära uppgifter tyder på att ett Unesco-världsarv har skadats. Hotet kvarstår", uppger guvernören Maksym Kozytskyi i ett meddelande.

Senare meddelade han att minst två personer skadats allvarligt.

In Lviv, at least two people were seriously injured after a Russian drone struck a building.



A historic building in the city center has been engulfed in flames.

Även Ukrainas premiärminister bekräftar att attacken träffat stadens centrum.

"Ryssland attackerar ett tätbefolkat centrum mitt på ljusa dagen. För bara några minuter sedan slog rysk-iranska drönare mot staden Lviv", skriver premiärminister Julia Svyrydenko.