Här slår "svensken" ihjäl brittiska turisten i Thailand

Händelsen inträffade på onsdagseftermiddagen på den trafikerade Prachanukhro Road, rapporterar The Sun.

Enligt thailändsk polis började konflikten när två män på hyrda skotrar – Tugay Tayyar Pektas och en brittisk man – tutade på varandra efter att den ene kört in framför den andre.

Bråket eskalerade snabbt. De båda männen körde in i en gränd och ställde sig öga mot öga. En övervakningsfilm visar hur den brittiske mannen backar undan samtidigt som den misstänkte knuffar bort hans thailändska flickvän och slår honom med handens undersida mot ansiktet – som i media beskrivs som "ett karateslag".

Klicka för att se videon på Youtube:

Slaget ska ha varit det enda som utdelades. Den 57-årige britten föll bakåt, tappade sina solglasögon och blev liggande medvetslös på gatan.

Han fördes till Patong Hospital vid 17-tiden lokal tid med allvarliga huvudskador. Läkarna planerade att flytta honom vidare till Vachira Phuket Hospital, men senare på kvällen avled han. Vid 23-tiden informerades polisen om dödsfallet.

Den misstänkte, Tugay Tayyar Pektas, greps vid 04-tiden på torsdagsmorgonen på hotellet Utopia. Han misstänks för misshandel som orsakat död och har nekats borgen.

Tugay Tayyar Pektas har av polisen pekats ut som en ledargestalt inom Flemingsbergsnätverket, rapporterar Samnytt. Han är bland annat dömd för sexuellt ofredande, narkotikabrott, olaga hot och för en tortyrmisshandel som resulterade i ett fängelsestraff på sex år.

Den avlidne mannen kom från Liverpool och uppges även ha haft australiskt medborgarskap. På hans högra axel fanns en tatuering med Liverpools klubbmärke och texten "You'll Never Walk Alone".

Dådet begicks bara några minuter från Bangla Road, ett populärt nöjesstråk.

Phuket är en av Asiens mest besökta turistdestinationer. Ön hade omkring 14 miljoner besökare under 2025, vilket motsvarar nära hälften av alla turistankomster till Thailand. Ryska, kinesiska, indiska, brittiska och australiska resenärer hör till de största grupperna, enligt landets turistmyndigheter.