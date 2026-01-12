Här slutar finalen i mångkulturellt våldskaos

Det var i finalen mellan Dalkurd Hjärtat och Swesom som situationen spårade ur.

Vid ställningen 1–0 till Dalkurd Hjärtat uppstod handgemäng efter en eftersläng, och därefter eskalerade situationen snabbt.

– Det här var tråkiga scener, riktiga skandalscener, konstaterade kommentatorn Kristian Bågefeldt i BT:s sändning.

Spelare och andra laganknutna lämnade bänkarna och blandade sig i bråket, samtidigt som stämningen på läktarna blev allt mer uppskruvad.

Flera poliser tog sig in på planen för att försöka återställa ordningen. Därefter följde ett långt avbrott – med samtal mellan arrangören, lagen och polisen – innan beslut fattades om att fullfölja matchen.

Finalen kunde till sist avslutas och avgjordes på straffar, där Dalkurd Hjärtat gick segrande ur uppgörelsen.

Forssa BK:s ordförande Elvan Cicen är djupt kritisk till det inträffade och menar att helgens turnering fick en bitter avslutning.

– Det var succé fram det som hände på slutet. Det är jävligt tråkigt… det är några få individer som förstör för ett par tusen människor som har varit här hela helgen. Det är inte bra, säger Cicen till Falu-Kuriren.

Han riktar framför allt kritik mot dem som lämnade sidlinjen och gav sig in i tumultet.

– Framförallt så är det spelare och ledare som behöver rannsaka sig själva, det tycker jag.

Arrangören uppger att händelsen nu ska följas upp internt och att tillgängligt material kommer att gås igenom för att avgöra om det blir något efterspel.