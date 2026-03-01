© X
 

Här stormar 500 pakistanier USA:s konsulat – flera döda

Publicerad 1 mars 2026 kl 13.14

Utrikes. Minst sex personer har dödats efter att omkring 500 demonstranter stormat USA:s konsulat i Karachi i Pakistan. Oroligheterna bröt ut efter uppgifterna om att Irans ayatolla Ali Khamenei dödats i amerikansk-israeliska attacker.

Demonstranter tog sig in på konsulatområdet på söndagen. Fönster krossades och enligt rapporter syntes brand inne i byggnaden, uppger CNN.

Polis och paramilitära styrkor ingrep med batonger och tårgas för att skingra folkmassan, rapporterar AP.

Minst sex personer har dödats och ett tjugotal har skadats i sammandrabbningarna, enligt nyhetsbyrån.

Det är oklart om amerikansk personal befann sig på konsulatet vid tidpunkten.

Även i Irak har protester brutit ut efter beskedet om Khameneis död. I Bagdad försökte demonstranter ta sig in i den så kallade ”gröna zonen”, där bland annat USA:s ambassad ligger. De ska dock inte ha lyckats ta sig in på området.

