Här stormar 500 pakistanier USA:s konsulat – flera döda

Demonstranter tog sig in på konsulatområdet på söndagen. Fönster krossades och enligt rapporter syntes brand inne i byggnaden, uppger CNN.

Polis och paramilitära styrkor ingrep med batonger och tårgas för att skingra folkmassan, rapporterar AP.

Minst sex personer har dödats och ett tjugotal har skadats i sammandrabbningarna, enligt nyhetsbyrån.

Det är oklart om amerikansk personal befann sig på konsulatet vid tidpunkten.

Även i Irak har protester brutit ut efter beskedet om Khameneis död. I Bagdad försökte demonstranter ta sig in i den så kallade ”gröna zonen”, där bland annat USA:s ambassad ligger. De ska dock inte ha lyckats ta sig in på området.