Iran bekräftar att ayatollan är död

Publicerad 1 mars 2026 kl 03.33

Utrikes. Irans högste ledare Ayatollah Ali Khamenei har dödats i sitt hem. Uppgiften bekräftas av iranska statliga medier. Händelsen har utlöst kraftiga iranska vedergällningsattacker i regionen och fördjupat krisen i Mellanöstern.

Ayatollah Ali Khamenei dödades i sitt residens i centrala Teheran tidigt på lördagen, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Fars.

Stora delar av hans släkt har också dödats av USA och Israel. Det är okänt om det skett vid samma tillfälle.

Enligt uppgifterna befann han sig ”i sitt kontor i ledarens bostad” och ”utförde sina plikter” när attacken skedde.

En attack var väntad under lördagen men uppenbarligen var den 86-årige Khamenei inte rädd att dö vid en fullskalig attack mot Irans ledarskap.

USA:s president Donald Trump säger att operationen syftar till att störta regimen i Teheran.

– Den militära operationen kommer att fortsätta med kraftiga bombningar under veckan, säger Trump.

Enligt västerländska medier dödades även ett 80-tal flickor i en attack mot en grundskola i södra Iran.

Iran svarade med attacker mot amerikanska militärbaser, israeliska baser och andra mål i Mellanöstern, bland annat flygplatser i USA-allierade länder.

Tätbefolkade områden har skakats och flygtrafik samt oljetransporter har störts och Hormuzsundet har stängts för kommersiell fartygstrafik. Den amerikanska militären uppger att inga amerikanska soldater har dödats i strid.

Förenade Arabemiraten kallar utvecklingen ”ett historiskt ögonblick” i Mellanöstern och uppger att världsledare har misslyckats med att säkra stabiliteten i regionen.

Under en tv-sändning bröt en iransk nyhetsuppläsare ihop i tårar när dödsbeskedet lästes upp. Iran har utlyst 40 dagars landssorg.

