Hegseth vill ha 200 miljarder dollar extra till kriget: "Krävs pengar för att döda skurkar"

USA:s försvarsdepartement söker ytterligare 200 miljarder dollar i finansiering för kriget mot Iran, enligt en högt uppsatt tjänsteman i administrationen.

Begäran ska ha skickats till Vita huset, men det är enligt AP ännu oklart om den har förts vidare till kongressen.

Den skyhöga summan kommer ovanpå tidigare tillskott till försvaret som beslutades i samband med president Donald Trumps skattepaket.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi skriver i en kommentar på sociala medier att det Pentagon presenterar i praktiken är en ny "Israel First"-skatt på 200 miljarder dollar, eftersom kriget enbart utkämpas för Israels skull.

"Dessa 200 miljarder dollar är toppen av isberget. Vanliga amerikaner kan tacka Benjamin Netanyahu och hans lakejer i kongressen för den biljondollars "Israel First-skatt" som snart kommer att drabba den amerikanska ekonomin", skriver han.

We're only three weeks into this war of choice, imposed on both Iranians and Americans.



This $200b is the tip of the iceberg. Ordinary Americans can thank Benjamin Netanyahu and his lackeys in Congress for the trillion-dollar "Israel First tax" that's about to hit U.S. economy. pic.twitter.com/a2dsMQh3fK — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 19, 2026

Vid en pressträff på torsdagen fick försvarsminister Pete Hegseth frågor om uppgifterna. Han bekräftade inte siffran, men betonade behovet av resurser.

– Vi går tillbaka till kongressen för att säkerställa att vi har tillräcklig finansiering, säger han.

Om de höga kostnaderna för kriget hade försvarsministern följande att säga:

– Det krävs pengar för att döda skurkar.

I kongressen förbereder sig ledamöter på att en ny budgetbegäran kan komma, men det är enligt AP oklart om det finns stöd för ett så omfattande tillskott.

Enligt Washington Post syftar Pentagons krav till att öka produktionen av vapen som har förbrukats under kriget.

Siffran inkluderar även ersättning av moderna missiler som Tomahawk, samt Patriot-system och THAAD-avlyssningsrobotar som har använts de senaste veckorna.

Preliminära uppskattningar tyder på att kostnaden för kriget under de första sex dagarna var cirka 11,3 miljarder dollar, och att ammunition för över 5,6 miljarder dollar användes under konfliktens två första dagar.