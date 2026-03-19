Här går Nooshi Dadgostars pressekreterare till attack

En demonstration för ökad invandring med Greta Thunberg urartade under helgen.

I centrum stod Hanna Brolund, som arbetar i Vänsterpartiets kommunikationsorganisation och vid flera tillfällen haft rollen som pressekreterare åt partiledaren Nooshi Dadgostar.

På plats fanns även två motdemonstranter med budskapet "utvisa fler – gärna en miljon". Något som fick Hanna Brolund att se rött.

Pressekreteraren ska enligt uppgifter till Christian Peterson ha rusat fram mot motdemonstranterna, ställt sig mycket nära och skrikit glåpord.

"När en av aktivisterna började filma situationen eskalerade Brolund direkt och blev direkt våldsam och började mata slag. Efter att ha tagit sönder en av skyltarna blev hon bortförd av polis och anmäld för både skadegörelse och misshandel", skriver Peterson.

Efter ingripandet misstänks Hanna Brolund för både misshandel och skadegörelse.

Video från våldsamma incidenten:

Hanna Brolund pressekreterare åt Nooshi Dadgostar.

Får ett våldsamt utbrott för att någon inte delar hennes åsikt om att Sverige bör ha ökad invandring.



Västerpartiet liknar ett dagis - Pinsamt🤦‍♀️ — Aja baja 👆 (@DABoooomB) March 18, 2026

Hanna Brolund har en central funktion i partiets kommunikation inför det kommande valet. Hon har tidigare arbetat inom etablerad media, bland annat som reporter och programledare.

I en tidigare intervju har hon sagt att hennes drivkraft varit att motverka "polariseringen".

"Det uttalandet framstår idag som ironiskt", noterar Christian Peterson.

Varken Hanna Brolund eller Vänsterpartiet har återkommit med några kommentarer om händelsen.