Här går Nooshi Dadgostars pressekreterare till attack

Publicerad 19 mars 2026 kl 11.11

Inrikes. Hanna Brolund, känd som pressekreterare åt V-ledaren Nooshi Dadgostar, omhändertogs av polis efter en incident vid en demonstration för ökad invandring. Hon misstänks nu för misshandel och skadegörelse, rapporterar journalisten Christian Peterson.
– Han tryckte upp en kamera i mitt fucking ansikte, hörs Hanna Brolund utbrista i en video när polisen för bort henne.

En demonstration för ökad invandring med Greta Thunberg urartade under helgen.

I centrum stod Hanna Brolund, som arbetar i Vänsterpartiets kommunikationsorganisation och vid flera tillfällen haft rollen som pressekreterare åt partiledaren Nooshi Dadgostar.

På plats fanns även två motdemonstranter med budskapet "utvisa fler – gärna en miljon". Något som fick Hanna Brolund att se rött.

Pressekreteraren ska enligt uppgifter till Christian Peterson ha rusat fram mot motdemonstranterna, ställt sig mycket nära och skrikit glåpord.

"När en av aktivisterna började filma situationen eskalerade Brolund direkt och blev direkt våldsam och började mata slag. Efter att ha tagit sönder en av skyltarna blev hon bortförd av polis och anmäld för både skadegörelse och misshandel", skriver Peterson.

Efter ingripandet misstänks Hanna Brolund för både misshandel och skadegörelse.

Video från våldsamma incidenten:

Hanna Brolund har en central funktion i partiets kommunikation inför det kommande valet. Hon har tidigare arbetat inom etablerad media, bland annat som reporter och programledare.

I en tidigare intervju har hon sagt att hennes drivkraft varit att motverka "polariseringen".

"Det uttalandet framstår idag som ironiskt", noterar Christian Peterson.

Varken Hanna Brolund eller Vänsterpartiet har återkommit med några kommentarer om händelsen.

Nyheter från förstasidan

Gulfdiplomat: Kushner och Witkoff agerade som israeliska agenter – saboterade medvetet förhandlingarna

Trumps sändebud pekas ut som landsförrädare. "Konspirerade för att tvinga USA:s president in i ett krig som han nu desperat försöker ta sig ur."0 

Riksbanken rör inte räntan – varnar för krigets följder

Tillväxtprognosen sänks.. "Utfallsrummet för vad som kan hända framöver är stort."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.