"Helt orimligt!" – Strandhälls vrede när Tidögänget ställer in hennes sommarlov

Regeringen och Sverigedemokraterna vill att riksdagen kortar sommarlovet för att hinna behandla ett stort antal lagförslag under valåret.

Sommarlovet, som brukar vara i hela 12–13 veckor, har sedan tidigare kritiserats då riksdagspolitikerna knappt behöver arbeta resten av året heller.

Statsminister Ulf Kristersson (M) säger att det nya kravet är "ganska rimligt" med hänvisning till mängden propositioner som ligger på riksdagens bord.

Utspelet möter dock hård kritik från Socialdemokraterna. Annika Strandhäll konstaterar på X att det är "orimligt" att politikerna ska behöva arbeta under sommaren.

I ett annat inlägg skriver hon:

"Att de släpat benen efter sig och inte förmått lägga fram lagförslag i tid är knappast grund för att ställa in stora delar av valrörelsen för oppositionen vars främsta företrädare ofta sitter i riksdagen. Sommaren är såklart redan planerad för valaktivitet."

M a o helt orimligt! https://t.co/jDeKrFnDV2 — Annika Strandhäll (@strandhall) February 3, 2026

Partikollegan Teresa Carvalho riktar i sin tur udden mot regeringen och menar att förslagen kommer för sent.

"Att regeringen inte lyckas ta fram viktiga propositioner förrän sista sommaren är uruselt", skriver hon och fortsätter:

"Vi kan givetvis ställa in Almedalen och jobba helger och hela juli. Men i augusti börjar valarbetet och förtidsröstningen. Det vore respektlöst mot väljarna att ställa in valrörelsen."

SD:s partiledare Jimmie Åkesson avfärdar kritiken och hävdar att regeringen redan lagt fler propositioner än den förra.

"Nu handlar det om att klubba igenom angelägen lagstiftning som pga regelverket tagit lång tid att ta fram. Att begränsa antalet plenifria veckor borde därför inte röra upp några känslor", skriver han i ett X-svar till Teresa Carvalho.

Även Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, anklagar regeringen för senfärdighet.

"Riksdagen är alltid beredd att bereda regeringens propositioner. Men regeringen och SD har dragit benen efter sig hela mandatperioden och försatt sig i den här situationen. Otroligt svagt", skriver hon.

SD-ledamoten Markus Wiechel anser att reaktionerna säger mer om oppositionen än om förslaget.

"De enda som bryr sig om att några folkvalda får jobba lite extra på sommaren är ni, vilket säger en del om S som parti", skriver han.