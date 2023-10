Historia om halshuggna spädbarn fortfarande obekräftad

Historier om kallblodigt mördade bebisar är klassiska exempel på krigspropaganda.

Därför har många uttryckt skepsis över uppgifterna från kibbutzen Kfar Azza om att 40 spädbarn skulle ha hittats mördade där, vissa av dem halshuggna.

Såväl svenska som internationella medier har flitigt rapporterat vidare uppgiften. Sociala medier är fulla med hänvisningar till påståendet, som används för att motivera uppmaningar till brutal vedergällning mot palestinier.

Uppgifterna är dock minst sagt svajiga. De kommer ursprungligen från ett klipp från ett reportage från israeliska i24NEWS. I klippet säger kanalens reporter Nicole Zedeck att en soldat uppgett för henne att "minst 40 bebisar förts bort på bårar" från Kfar Azza. Vissa av spädbarnen skulle ha blivit halshuggna.

Uppgifterna har dock inte kunnat bekräftas av andra medier. Brittiska Sky News uppger att de har bett den israeliska försvarsmakten IDF att bekräfta uppgiften tre gånger, men utan resultat:

"We have not seen the evidence of that...we have asked the IDF 3 times to confirm it...they have not yet.." SKY News explains why it is not covering the "beheaded babies" claim. pic.twitter.com/gJBWsR4uUa

Turkiska Anadolu Agency rapporterar att man fått kontakt med en talesperson för den israeliska armén som säger att man inte har någon information som bekräftar uppgifterna om några halshuggna spädbarn.

Bel Trew på brittiska Independent har samtidigt valt att radera ett inlägg på X som fått mycket stor spridning och som använts som belägg för påståendet om "40 halshuggna spädbarn".

I just wanted to clarify that I did not tweet 40 babies had been beheaded. I tweeted that foreign media had been told women and children had been decapitated but we had not been shown bodies - which was my response to reports which had gone viral about the 40 babies. I realised… pic.twitter.com/RMYBSJ8BhL

— Bel Trew (@Beltrew) October 11, 2023