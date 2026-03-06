© Polisen
 

Hög polischef kopplas till misstänkt i knarkhärva

Inrikes. En högt uppsatt chef inom Polismyndigheten har kopplingar till en av huvudmisstänkta i den internationella narkotikainsatsen Operation Candy. Chefen misstänks inte för något brott men har enligt uppgifter till SVT Nyheter nu fått ett nytt uppdrag inom myndigheten.

Operation Candy är en internationell polisinsats där myndigheter utreder omfattande narkotikahandel och penningtvätt.

Hittills har 13 svenskar gripits och fler misstänkta kan komma att frihetsberövas.

En av de personer som pekas ut i utredningen har via anhöriga band till en högt uppsatt chef inom Polismyndigheten. Mannen misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott, grovt penningtvättbrott och flera bokföringsbrott.

Polischefen är själv inte misstänkt för något brott. Uppgifter gör dock gällande att kopplingen lett till att chefen fått ett annat uppdrag inom Polismyndigheten.

Insatsledaren Tomas Stakeberg Jansson vill inte kommentera uppgifterna.

På frågan om sådana kopplingar kan skapa problem i en utredning svarar han:

– Det är klart att det blir en utmaning om det dyker upp polisanställda. Men allt sådant omhändertas på rätt sätt.

Hanna Paradis, chef för polisens nationella operativa avdelning, hänvisar till polisens kommunikationsavdelning.

– Vad vi känner till och inte kopplat till personer ligger inom ramen för förundersökningen så de kommer vi inte svara på i dag, säger hon till SVT.

Polisens mediecenter skriver i ett svar:

"Utredningen har inte påverkats, utan har bedrivits och fortsätter att bedrivas på sedvanligt sätt".

De misstänkta som hittills gripits är främst män i 50–70-årsåldern. Flera av dem driver egna företag och misstänks ha använt bolagsstrukturer i penningtvätt kopplad till narkotikahandel.

