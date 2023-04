Höjda bidrag till barnfamiljer i årets budget

Försvaret, barnfamiljer som går på bidrag och "vuxenutbildningen" får mer pengar.

Med "vuxenutbildningen" åsyftas inte traditionell utbildning för vuxna, utan komvux där vuxna kan gå om gymnasiet och börja plugga på högskola istället för att arbeta i vuxen ålder. Att satsa på komvux är ett populärt sätt att dölja den offentliga arbetslösheten som tidigare användes framgångsrikt av Socialdemokraterna under 1990- och det tidiga 2000-talet.

Däremot kommer inte kommuner och regioner få några extra anslag trots en svår situation i bland annat vården.

Det höjda bidraget till barnfamiljer är bostadsbidraget, vars höjning förlängs och förstärks.

Däremot blir det inga miljardbidrag till krisande företag så som skedde under pandemin. Om något "systemviktigt" (dvs too big to fail) företag hamnar i problem kan detta dock komma att ändras med kort varsel.

Plastpåseskatten, som SD för två veckor sedan meddelade att kommer att avskaffas, blir kvar.

– Jag tror att det har blivit ett missförstånd. Vad de fyra partierna är överens om är att remittera frågan om plastpåseskatten, skriver Romina Pourmokhtari i ett sms till SVT.

Enligt Skatteverket gav plastpåseskatten 519 miljoner kronor i intäkter till staten förra året. Satsningarna på "vuxenutbildningen" är jämförelsevis 722 miljoner kronor per år.