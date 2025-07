"Mossad låg bakom Epstein": Alex Jones i tårar när utredningen mörkas

– Det är uppenbart ren jävla dynga och det är ett haveri, ett absolut haveri, säger Jones i en video inspelad från en bil.

I ett inlägg på X skriver han: “Ingen tror på det här! Nästa gång kommer justitiedepartementet att säga ’Jeffrey Epstein har aldrig ens existerat’. Det här är spektakulärt vidrigt.”

Alex Jones är en av de profiler inom den amerikanska högern som länge hävdat att Epstein mördades i fängelset och att han hade en komprometterande lista över mäktiga män som han utpressade.

The DOJ is running cover for the CIA and Mossad.



NO ONE IS BUYING THIS!!



Next the DOJ will say ‘Actually, Jeffrey Epstein never even existed.” This is over the top sickening. pic.twitter.com/mudViXDfma

— Alex Jones (@RealAlexJones) July 7, 2025