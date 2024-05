Hon döms för våldtäktsstatistik om afghaner

Marie-Thérèse Kaiser, 27, döms av en domstol i Niedersachsen för att ha "uppviglat till hat" mot afghaner.

Hon ska betala 6.000 euro i dagsböter.

Målet handlar om ett inlägg som Marie-Thérèse Kaiser skrev på sociala medier i augusti 2021 i vilket hon bland annat frågade sig om det fanns en "välkomstkultur för gruppvåldtäkt?” Bakgrunden var en nyhet om att 200 afghaner skulle flytta till Hamburg.

Kaiser protesterade mot detta beslut genom sin statistik och beskrev sin oro över invandringen och våldtäktsrisken från "kulturellt främmande massor". Hon länkade till en artikel som visade att afghaner i Tyskland är särskilt benägna att begå gruppvåldtäkter.

Att AFD-politikern stödde sina argument på officiell statlig statistik spelade ingen roll i sammanhanget.

"Kommer inte att låta mig tystas"

Domaren Heiko Halbfas slår fast att "den som angriper den mänskliga värdigheten inte kan åberopa yttrandefriheten".

Fallet har väckt internationell uppmärksamhet och på X har flera stora internationella konton reagerat på nyheten om domen, inklusive ägaren Elon Musk.

Are you saying the fine was for repeating accurate government statistics?



Was there anything inaccurate in what she said? https://t.co/itSzTx1Ybv

— Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2024