ICE "avrättade" ytterligare en demonstrant i Minnesota

Myndigheterna påstod först att den 37-årige mannen, Alex Jeffrey Pretti, attackerade polisen och hotade dem med vapen, men det stämmer inte.

Videor som The New York Times och Daily Mail publicerar visar att Pretti i själva verket angreps när han höll i en mobiltelefon och filmade ICE-poliserna.

Pretti, som arbetade som intensivvårdssjuksköterska i Minneapolis och var amerikansk medborgare utan belastningsregister, blev först avväpnad av poliserna och därefter skjuten.

– Han hade tillstånd att bära vapen, men inget i materialet tyder på att han drog sitt vapen eller hotade agenterna, säger Brian O'Hara.

Enligt videobilderna hade en ICE-operatör redan tagit Pret­tis pistol när två andra öppnade eld och sköt honom i ryggen på nära håll medan han låg på marken.

Därefter avlossar poliserna ytterligare tio skott mot den livlösa kroppen i avrättningssyfte, medan poliskollegorna ses stå och klappa händerna av upphetsning.

Agerandet har jämförts med skjutningen av Renee Good, som dödades när en ICE-agent sköt henne från sidan av hennes bil och utbrast "fucking bitch!" av upphetsning.

This ICE agent claps in celebration as the other agents continue shooting Alex’s lifeless body.



They enjoy killing us.

This is their training.

This is by design. pic.twitter.com/yRukG3hA7x — Former Republican 🇺🇸 (@Sjacobs2020) January 25, 2026

På en av videobilderna ser det ut som att en av ICE-operatörerna råkar avlossa Prettis vapen med ett skott i marken, och att de andra då av någon anledning öppnar eld på grund av grupptrycket trots att Prettis båda händer är synliga och han inte håller i något vapen.

1) Agent (a) calls “Gun”.



2) Agent (b) unholsters his weapon.



3) Agent (a) disarms suspects weapon, which was in its holster.



4) Agent (a) accidentally discharges confiscated handgun.



5) Agent (b) shoots suspect in backhttps://t.co/7SCV59AIt7 — Magoo PhD (@HodlMagoo) January 25, 2026

Nu kritiseras myndighetens agerande på flera håll.

– Hur många fler amerikaner måste dö eller skadas innan detta upphör? säger Minneapolis borgmästare Jacob Frey.

Federala myndigheter uppger att det är Department of Homeland Security som ska leda utredningen av sig själva efter skjutningen, med stöd av FBI.

Samtidigt uppger delstatspolisen att ICE till en början hindrade dem från att säkra brottsplatsen, enligt Drew Evans vid Minnesotas kriminalpolis.

Under lördagskvällen samlades över 1.000 personer till en minnesstund för Pretti i Whittier Park trots sträng kyla.

"Han var en god och vänlig människa som levde för att hjälpa – och de där jävlarna avrättade honom", skriver läkaren och kollegan Dimitri Drekonja i ett inlägg på Facebook.