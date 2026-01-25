© Skärmdump/New York Times
Videobilder som New York Times och Daily Mail publicerar visar tydligt att ICE:s påståenden om att mannen närmade sig poliserna med dragna vapen inte stämmer. I själva verket angreps mannen när han filmade polisen.

ICE "avrättade" ytterligare en demonstrant i Minnesota

Publicerad 25 januari 2026 kl 11.10

Utrikes. Den amerikanska myndigheten för utlänningskontroll, ICE, kritiseras återigen för övervåld efter att ha skjutit ihjäl ytterligare en person under avrättningsliknande former, rapporterar Daily Mail.
 "De jävlarna avrättade honom", skriver läkaren och kollegan Dimitri Drekonja i en kommentar.

Dela artikeln

Myndigheterna påstod först att den 37-årige mannen, Alex Jeffrey Pretti, attackerade polisen och hotade dem med vapen, men det stämmer inte.

Videor som The New York Times och Daily Mail publicerar visar att Pretti i själva verket angreps när han höll i en mobiltelefon och filmade ICE-poliserna.

Pretti, som arbetade som intensivvårdssjuksköterska i Minneapolis och var amerikansk medborgare utan belastningsregister, blev först avväpnad av poliserna och därefter skjuten.

– Han hade tillstånd att bära vapen, men inget i materialet tyder på att han drog sitt vapen eller hotade agenterna, säger Brian O'Hara.

Enligt videobilderna hade en ICE-operatör redan tagit Pret­tis pistol när två andra öppnade eld och sköt honom i ryggen på nära håll medan han låg på marken.

Därefter avlossar poliserna ytterligare tio skott mot den livlösa kroppen i avrättningssyfte, medan poliskollegorna ses stå och klappa händerna av upphetsning.

Agerandet har jämförts med skjutningen av Renee Good, som dödades när en ICE-agent sköt henne från sidan av hennes bil och utbrast "fucking bitch!" av upphetsning.

På en av videobilderna ser det ut som att en av ICE-operatörerna råkar avlossa Prettis vapen med ett skott i marken, och att de andra då av någon anledning öppnar eld på grund av grupptrycket trots att Prettis båda händer är synliga och han inte håller i något vapen.

Nu kritiseras myndighetens agerande på flera håll.

– Hur många fler amerikaner måste dö eller skadas innan detta upphör? säger Minneapolis borgmästare Jacob Frey.

Federala myndigheter uppger att det är Department of Homeland Security som ska leda utredningen av sig själva efter skjutningen, med stöd av FBI.

Samtidigt uppger delstatspolisen att ICE till en början hindrade dem från att säkra brottsplatsen, enligt Drew Evans vid Minnesotas kriminalpolis.

Under lördagskvällen samlades över 1.000 personer till en minnesstund för Pretti i Whittier Park trots sträng kyla.

"Han var en god och vänlig människa som levde för att hjälpa – och de där jävlarna avrättade honom", skriver läkaren och kollegan Dimitri Drekonja i ett inlägg på Facebook.

Tre SD-nämndemän körde över domaren och utvisade afghanen

"Jag blev jätteledsen och besviken". Nu har Hanif överklagat domen från Göteborg.0 Plus

WOKELISTAN PÅ RK

Här är SD:s svarta lista på woke-byråkrater i Regeringkansliet

Över 250 namn på tjänstemän som svurit att sabotera för SD. Björn Söder: "Jag har alltid listan med mig."0 Plus

Anrika hotellet fick nya ägare – blev våldtäkts- och kidnappningsbas

Efter irakiska familjens köp av Skänninge stadshotell. Ägaren hyllades som lokalhjälte – åtalas nu för människorov, flickvåldtäkt, i lokalerna.0 Plus

Nyheter från förstasidan

”Diktator", "narcissist", "fascist” – här samlas trion för att hata Trump

Svenska stjärnorna dök upp i TV4 på lördagen. "Det är fascism som vi ser i USA".0 

Ekonominyheter

Växande krav på att Tyskland tar hem sitt guld från USA

Utländska reserven är nu värd 1.800 miljarder kronor.. "Vårt guld är inte längre säkert i Feds valv."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.