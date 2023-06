Idag skulle världen ha gått under – enligt Gretas inlägg

"En högt uppsatt klimatforskare varnar för att klimatförändringarna kommer att utplåna hela mänskligheten om vi inte slutar använda fossila bränslen under de kommande fem åren", löd Gretas inlägg från den 21 juni 2018.

I tweeten länkade hon till en artikel på sajten Gritpost, som numera har stängts ned.

Greta har i efterhand raderat inlägget, som dock fortfarande finns sparat på Archive.org. Den amerikanska profilen Jack Posobiec frågade nyligen Greta varför hon tog bort tweeten. Hans fråga fick miljontals visningar på plattformen, men något svar kom inte från den svenska klimatprofeten.

De senaste veckorna har Gretas inlägg fått ny uppmärksamhet och användare på sociala medier har räknat ned till domedagen, som alltså ännu verkar låta vänta på sig.

Hi @GretaThunberg! Why did you delete this? pic.twitter.com/YRyrCje0L1

— No Bailouts Poso (@JackPosobiec) March 11, 2023