Trump-administrationens mystiska vändning: Epstein begick verkligen självmord och utpressade inte kändisar

I maj väckte USA:s justitieminister Pam Bondi uppståndelse genom att meddela att FBI då gick igenom "tiotusentals videor" som visade Jeffrey Epstein tillsammans med barn eller som innehöll barnporr.

Enligt Bondi fanns det "hundratals offer" i fallet, vilket enligt henne förklarade att det tog så lång tid för Trump-administrationen att släppa dokumenten som utlovat.

I början av juni publicerade Elon Musk ett inlägg på X (som han senare raderade) med följande ordalydelse:

"Dags att släppa den riktigt stora bomben: Donald Trump finns med i Epstein-dokumenten. Det är den verkliga anledningen till att de inte offentliggjorts. Ha en trevlig dag, DJT.”

Musk följde upp med:

”Spara det här inlägget – sanningen kommer att komma fram.”

I en anmärkningsvärd vändning avfärdar amerikanska justitiedepartementet och FBI nu plötsligt de vanliga konspirationsteorierna kring Jeffrey Epstein, som anklagats för att ha utpressat mäktiga män för den israeliska underrättelsetjänstens räkning. Myndigheterna drar nu slutsatsen att Epstein verkligen tog sitt eget liv – och att det inte finns några bevis för att han utpressade högt uppsatta personer eller förde något "kundregister".

Uppgifterna kommer från ett tvåsidigt internt dokument som Axios tagit del av. I promemorian framgår att inga ytterligare åtal kommer väckas mot någon annan i Epsteins närhet. Hans tidigare partner Ghislaine Maxwell avtjänar redan ett 20-årigt fängelsestraff för barnsexhandel.

Trumpadministrationen har dessutom offentliggjort en video, både i råversion och i förbättrad form, som enligt uppgift visar att ingen person gick in i det område av Metropolitan Correctional Center i New York där Epstein satt häktad den natt han under synnerligen suspekta former dog i augusti 2019. Videon, som Axios fått granska men inte kunnat verifiera självständigt, sägs stödja rättsläkarens slutsats att dödsfallet var ett självmord.

”FBI förbättrade det relevanta videomaterialet genom att öka kontrast, färgbalans och skärpa för att få bättre klarhet och synlighet”, står det i dokumentet.

I promemorian slår man också fast att man inte funnit någon ”komprometterande 'kundlista'”, inget ”trovärdigt bevis” för att Epstein utpressade inflytelserika personer, och inget underlag för att inleda utredning mot andra utomstående.

Beslutet innebär en tydlig kursändring från flera av de Trump-lojala röster som tidigare drivit konspirationsteorier om att Epstein skulle ha blivit mördad för att dölja namnen på mäktiga klienter. Både Kash Patel, i dag FBI-chef, och vicechefen Dan Bongino tillhörde tidigare de mest högljudda i den så kallade MAGA-sfären som ifrågasatte självmordsförklaringen.

När justitiedepartementet i februari offentliggjorde ett efterlängtat paket dokument kopplade till Epstein visade det sig att allt redan var offentligt tillgängligt material. Flera republikanska kongressledamöter kritiserade tilltaget.

”DET HÄR ÄR INTE VAD VI ELLER DET AMERIKANSKA FOLKET BAD OM och är en fullständig besvikelse”, skrev republikanen Anna Paulina Luna då på X.

I promemorian från justitiedepartementet och FBI framgår vidare att något ytterligare offentliggörande av Epstein-relaterat material inte kommer att ske. Myndigheterna hänvisar till att mycket av innehållet rör sexuella övergrepp mot barn, information om offer, samt uppgifter som riskerar att utsätta oskyldiga personer för misstankar.

”Genom denna granskning fann vi inget skäl att ompröva publiceringen av dessa material och kommer inte att tillåta spridning av barnpornografi”, står det i dokumentet enligt Axios.