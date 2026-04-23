Peter Lazarus.

IFK Göteborg-afrikan smugglades in i Sverige

Publicerad 23 april 2026 kl 09.59

Inrikes. Den afrikanske fotbollsspelaren Peter Lazarus fick nej på sina ansökningar om svenskt visum två gånger i rad – oklart varför. Ändå dök han upp hos IFK Göteborg, efter att ha smugglats in i landet via Norge.

Den sydsudanesiske spelaren Peter Lazarus, då 17 år, provtränade sommaren 2025 med IFK Göteborg – trots att han nekats visum av svenska myndigheter.

I stället tog han sig till Europa via Norge. Efter att ha landat i Oslo kördes han över gränsen till Sverige.

Transporten i en svart Mercedes sköttes av en person kopplad till ett agentnätverk.

IFK Göteborg hävdar att man inte haft kontroll över resan.

– Det hanterade ju hans agent. Vi skickade en inbjudan om att han ska komma hit på provträning och så kom han hit, säger sportchefen Hannes Stiller till Göteborgs-Posten.

Inget visum kan uppvisas
Klubben har inte kunnat visa upp något giltigt visum för Lazarus och vet inte heller vilket land som i så fall skulle ha utfärdat det.

Fotbollschefen Jesper Jansson säger att situationen inte borde ha uppstått.

– Vi kände inte till avslagen. Så ska det inte gå till, säger han till GP.

Enligt gällande regler ska visum sökas i det land som är huvudmål för resan – i detta fall Sverige. Lazarus hade dock fått avslag från svenska ambassaden i Kenya.

Trots det dök han alltså senare ändå upp i Göteborg efter att ha rest via ett annat Schengenland.

Klubben uppger nu att rutinerna behöver ses över.

"Vi behöver säkerställa att ansökningarna blir beviljade av ambassaden vi skickat inbjudan till", skriver klubbledningen.

Planen är dock fortfarande att knyta till sig Lazarus när han fyller 18 år.

