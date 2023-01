Illegala invandringen till EU största sedan asylkaoset

Det rör sig om en ökning på hela 66 procent jämfört med år 2021, rapporterar Frontex.

Omkring 47 procent av de illegala invandrare som Frontex snappade upp förra året kom från länderna Syrien, Afghanistan och Tunisien. Antalet syrier har fördubblats till 94.000.

Inte ens en tiondel av migranterna är kvinnor. Nio procent är minderåriga, skriver Frontex.

Sedan Sverige skärpt reglerna och minskat förmånerna för asylinvandrare är det nu för tiden Tyskland som är det främsta målet för lycksökare från tredje världen med asylambitioner.

Landet upplever just nu ett nytt asylkaos som påminner om det som skedde i slutet av 2015 och början av 2016.

Nästan hälften av de illegala invandringarna till EU under 2022 skedde via den så kallade Västra Balkanrutten.

Denna rutt avser illegala inresor från tredje världen till EU via Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien.

Ukrainare räknas inte till de ovanstående invandrarna. Enligt Frontex tog sig 13 miljoner ukrainska flyktingar över EU:s yttre landgränser från Ukraina och Moldavien från den 24 februari 2022 fram till slutet av året. Under samma period återvände dock 10 miljoner ukrainska medborgare till sitt hemland via samma gränssträcka.

Situation at external borders in 2022:



Around 330 000 irregular border crossings in 12 months

64% increase from the previous year



Read more: https://t.co/Ita2eRJ3cn pic.twitter.com/5pqzJuJynh

— Frontex (@Frontex) January 13, 2023