IMF varnar EU för att norpa ryska tillgångar

Publicerad 7 december 2025 kl 09.32

Ekonomi. Internationella valutafonden (IMF) varnar för att planerna på att använda frysta ryska tillgångar för att finansiera stöd till Ukraina kan få långtgående konsekvenser för världsekonomin, rapporterar Nyhetsbanken.

Alla sådana åtgärder måste följa gällande lag, anser fonden, samtidigt som trycket ökar på Belgien att öppna för EU-förslaget.

Vid en pressbriefing underströk IMF:s talesperson Julie Kozack att fonden sätter tydliga juridiska ramar för hur de frysta ryska tillgångarna får hanteras.

– IMF:s personal och ledning rekommenderar konsekvent att alla åtgärder som involverar användning av frysta ryska tillgångar ska följa internationell och nationell lag och inte undergräva det internationella monetära systemets funktion, sade Kozack.

Hon framhöll att IMF noga följer de europeiska diskussionerna om ett möjligt exproprierande av ryska tillgångar, inklusive olika modeller där medel i det belgiska förvaringsinstitutet Euroclear skulle användas.

Euroclear förvarar frysta ryska tillgångar värda 193 miljarder euro, varav omkring 180 miljarder tillhör Rysslands centralbank. Institutet har vid upprepade tillfällen motsatt sig ett beslag av dessa pengar, och dess ledning har aviserat beredskap att gå till domstol om politiska beslut skulle bryta mot gällande lag.

EU-länderna försöker få Belgien att stödja EU-kommissionens förslag om att använda frysta ryska tillgångar som grund för ett så kallat krigsskadeståndslån till Ukraina. Den belgiska regeringen kräver juridiskt bindande garantier om att övriga EU-länder fullt ut delar de ekonomiska och rättsliga riskerna, inklusive möjliga ryska vedergällningsåtgärder.

Frågan drivs särskilt av Tyskland och, utanför EU, Storbritannien. London vill tillsammans med EU och andra länder överföra frysta ryska tillgångar till stöd för Kiev. Enligt den brittiska regeringen skulle en sådan samlad överföring täcka mer än två tredjedelar av Ukrainas finansiella behov under de kommande två åren. Avkastningen på de frysta ryska tillgångarna har redan börjat kanaliseras till Ukraina.

Även Europeiska centralbanken har tidigare avrått från en direkt överföring av ryska tillgångar till Ukraina och bedömt att en sådan åtgärd skulle strida mot lagen.

Moskva har upprepade gånger varnat för att varje form av “stöld” av ryska statliga tillgångar kommer att besvaras och hävdar att västliga ingrepp kan bidra till att destabilisera den globala finansiella ordningen.

