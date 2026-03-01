Inga robotar mot judiska områden på Cypern

"Beträffande uttalanden och medierapporter som hänvisar till avfyrning av missiler i riktning #Cypern förtydligas att så inte är fallet och att det inte finns några som helst tecken på att något hot mot landet har förekommit", skriver regeringens talesperson Letymbiotis Konstantinos.

Landet har också två brittiska baser varav den ena ofta används av USA vid krig i Mellanöstern. Baserna utgör dock brittiskt territorium.

De behöriga myndigheterna följer situationen noggrant och kontinuerligt, uppger Konstantinos.