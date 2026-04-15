"Inte okej": Heja Jimmie-doftgran väcker hysteri

En kommunbil i Stenungsund uppmärksammades efter att en doftgran med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson hängt i fordonet.

Under bilden stod texten "Heja Jimmie".

En lokalbo noterade föremålet och ett videoklipp som visade skandalscenerna spreds därefter i sociala medier.

Kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg (S) reagerar kraftigt på händelsen.

– Jag blir bestört faktiskt när jag hör att man åker runt med politisk propaganda i kommunens bilar, och det ska man inte göra, säger han till ST-tidningen och fortsätter.

– Det är inte okej. Det ska vara neutrala bilar och det ska inte vara någon politisk propaganda, oavsett vilken form av parti det är.

Kommunen uppger att man redan under tisdagsförmiddagen vidtog åtgärder. Doftgranen togs bort och personal informerades om reglerna.

"Det rör sig om ett enskilt fall. Händelsen har hanterats internt och föremålet har tagits bort. Berörd verksamhet har informerats och fått förtydligande kring vad som gäller", skriver Stenungsunds kommun i ett uttalande på sin hemsida.

Kommunen skriver vidare att den kommunala verksamheten "ska vara politiskt neutral".

"Det innebär att politiska budskap eller symboler inte får förekomma i tjänsten eller i kommunens fordon. Vi ser allvarligt på det inträffade och tar avstånd från händelsen. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att våra riktlinjer följs framåt."