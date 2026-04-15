Den aktuella doftgranen går att köpa på Sverigedemokraternas hemsida.

"Inte okej": Heja Jimmie-doftgran väcker hysteri

Publicerad 15 april 2026 kl 15.42

Inrikes. En doftgran med SD-ledaren Jimmie Åkessons ansikte i en kommunbil orsakar starka reaktioner i Stenungsund. Kommunen reagerar kraftigt och har nu plockat bort skandalgranen.
– Jag blir bestört faktiskt när jag hör att man åker runt med politisk propaganda i kommunens bilar, säger kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg (S).

En kommunbil i Stenungsund uppmärksammades efter att en doftgran med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson hängt i fordonet.

Under bilden stod texten "Heja Jimmie".

En lokalbo noterade föremålet och ett videoklipp som visade skandalscenerna spreds därefter i sociala medier.

Kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg (S) reagerar kraftigt på händelsen.

– Jag blir bestört faktiskt när jag hör att man åker runt med politisk propaganda i kommunens bilar, och det ska man inte göra, säger han till ST-tidningen och fortsätter.

– Det är inte okej. Det ska vara neutrala bilar och det ska inte vara någon politisk propaganda, oavsett vilken form av parti det är.

Kommunen uppger att man redan under tisdagsförmiddagen vidtog åtgärder. Doftgranen togs bort och personal informerades om reglerna.

"Det rör sig om ett enskilt fall. Händelsen har hanterats internt och föremålet har tagits bort. Berörd verksamhet har informerats och fått förtydligande kring vad som gäller", skriver Stenungsunds kommun i ett uttalande på sin hemsida.

Kommunen skriver vidare att den kommunala verksamheten "ska vara politiskt neutral".

"Det innebär att politiska budskap eller symboler inte får förekomma i tjänsten eller i kommunens fordon. Vi ser allvarligt på det inträffade och tar avstånd från händelsen. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att våra riktlinjer följs framåt."

"Din jävla hora": Tobias Hübinette åtalas för hot mot vänsterkvinna

Expo-grundaren hotar "lägga beslag på och ta andras barn". Anklagar kvinnan för att ha gjort honom till "porrmissbrukare". 

Utbudschock efter lag om höjda bostadspriser

Reformen ser ut att få omvänd effekt.. Marknaden översköljs av sugna säljare när unga får låna mer. 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.