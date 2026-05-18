Invandrargettot ser ut som en soptipp: "Det här är inte Somalia – det är fucking Sverige"

Publicerad 20 maj 2026 kl 15.19

Inrikes. En kvinna i Örebro har fått stor spridning på Tiktok efter att ha filmat sopkaoset i det särskilt utsatta området Vivalla.
– Ni är så jävla äckliga. Ni är så jävla fucking grisiga, kommenterar kvinnan medan hon filmar skräpet.

I videon rasar kvinnan mot de boende i området. Hon visar hur skräp har lämnats vid sopkärl och på parkeringen i bostadsområdet.

– Alltså ni som bor i Vivalla. Åh gud, ni borde skämmas. Alltså ni borde skämmas. Ni är så jävla äckliga. Ni är så jävla fucking grisiga. Driver ni med mig? Mannen driver ni med mig? säger hon.

Vivalla i Örebro är sedan tidigare känt som ett av Sverige särskilt utsatta områden.

Kvinnan jämför i videon bostadsområdet med tredje världen – och konstaterar att hon själv måste flytta därifrån omedelbart.

– Vad fuck håller ni på med? Det här är äckligt. Är ni helt jävla dumma i huvudet eller? Det här är inte Somalia. Det här är inte Afghanistan. Det här är inte Irak. Det här är inte Pakistan. Det här är fucking Sverige, säger hon.

Klippet har fått över 50.000 visningar och över 1.000 gillamarkeringar på Tiktok.

