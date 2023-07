Irakisk bloggerska bränner sitt svenska pass – lovar att aldrig återvända

I klippet beskriver kvinnan sin upprördhet över att Sverige tillåtit irakiern Salwan Momika att bränna koranen.

Samtidigt håller hon upp vad som uppges vara hennes svenska pass.

– I dag kommer jag att bränna ert pass, och jag kommer aldrig att besöka ert land igen, säger hon.

An Iraqi blogger burned her Swedish passport in response to the repeated incidents of Quran burnings in Sweden pic.twitter.com/QmmyKr3GEf

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 25, 2023