Iran återuppbyggde bombade broarna – på fyra dagar

Publicerad 17 april 2026 kl 14.28

Utrikes. Flera järnvägsbroar slogs ut under kriget i Iran när Israel och USA riktade in sina bomber på grundläggande civil infrastruktur. Men enligt iranska uppgifter var trafiken igång igen inom bara några dygn.

Donald Trump har hotat att bomba Iran "tillbaka till stenåldern" – men frågan är hur mycket skada bomberna och krigsbrotten egentligen kan åstadkomma.

Efter omfattande attacker mot Irans transportnät inför vapenvilan uppger iranska myndigheter att sex viktiga järnvägsbroar återuppbyggts – på mindre än fyra dygn.

Det gäller broar i bland annat Qom, Isfahan, Zanjan och Alborz, där flera centrala transportleder slogs ut i anfall som USA och Israel riktade mot landets civila infrastruktur.

Den stora järnvägsbron i Qom återställdes och öppnades igen på under 40 timmar, enligt Khosrow Samari, viceguvernör i provinsen. En annan bro i samma område ska ha öppnats igen på mindre än 40 minuter.

Totalt ska trafiken ha kunnat återgå på samtliga berörda sträckor inom 96 timmar, enligt den iranska tv-kanalen Press-TV.

I sociala medier har iranska diplomatiska företrädare lyft fram återuppbyggnaden som ett bevis på landets förmåga.

"Alla sex järnvägsplatser som träffades i de amerikansk-sionistiska attackerna har återställts. Iranska ingenjörer byggde upp broarna på under 96 timmar och tågtrafiken har återupptagits helt", skriver Irans representation i Bulgarien i ett inlägg och fortsätter:

"Hur lång tid tar det att bygga en bro? I Iran: 40 till 100 timmar."

Samtidigt uppger iranska myndigheter att även annan infrastruktur, som vägar och elförsörjning, snabbt har återställts efter attackerna.

Nyheter från förstasidan

Slapp fängelse för barnvåldtäkt – då "straffvåldtog" Ahmad ny flicka med pistol mot huvudet

Irshad Ahmad åtalas för nytt bestialisk dåd. Våldtog som hämnd för att flickans 13-årige pojkvän inte ville utföra ett mord.0 

Ekonominyheter

IEA-bossen: Europas flygbränsle slut om "kanske sex veckor"

Inom kort kan planen inte längre lyfta.. "Största energikrisen vi någonsin stått inför."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

