Iran återuppbyggde bombade broarna – på fyra dagar

Donald Trump har hotat att bomba Iran "tillbaka till stenåldern" – men frågan är hur mycket skada bomberna och krigsbrotten egentligen kan åstadkomma.

Efter omfattande attacker mot Irans transportnät inför vapenvilan uppger iranska myndigheter att sex viktiga järnvägsbroar återuppbyggts – på mindre än fyra dygn.

Det gäller broar i bland annat Qom, Isfahan, Zanjan och Alborz, där flera centrala transportleder slogs ut i anfall som USA och Israel riktade mot landets civila infrastruktur.

Den stora järnvägsbron i Qom återställdes och öppnades igen på under 40 timmar, enligt Khosrow Samari, viceguvernör i provinsen. En annan bro i samma område ska ha öppnats igen på mindre än 40 minuter.

Totalt ska trafiken ha kunnat återgå på samtliga berörda sträckor inom 96 timmar, enligt den iranska tv-kanalen Press-TV.

I sociala medier har iranska diplomatiska företrädare lyft fram återuppbyggnaden som ett bevis på landets förmåga.

"Alla sex järnvägsplatser som träffades i de amerikansk-sionistiska attackerna har återställts. Iranska ingenjörer byggde upp broarna på under 96 timmar och tågtrafiken har återupptagits helt", skriver Irans representation i Bulgarien i ett inlägg och fortsätter:

"Hur lång tid tar det att bygga en bro? I Iran: 40 till 100 timmar."

Samtidigt uppger iranska myndigheter att även annan infrastruktur, som vägar och elförsörjning, snabbt har återställts efter attackerna.

Iranian engineers rapidly restored key rail links between Tehran, Tabriz, and Mashhad after civilian transport infrastructure was destroyed in Israeli–American strikes earlier this month. Services returned within a four-to-five-day window. pic.twitter.com/QPmTjWYdte — Press TV 🔻 (@PressTV) April 13, 2026