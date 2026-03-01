Iran attackerar USA:s hangarfartyg

”Det amerikanska hangarfartyget Abraham Lincoln träffades av fyra ballistiska missiler”, sa revolutionsgardet i ett uttalande i lokala medier på söndagen.
USS Lincoln är ett av två hangarfartyg som utplacerats i regionen under de senaste veckorna, och det enda som befinner sig relativt nära den iranska kusten.
USA:s Mellanösternkommando Centcom uppger dock att fartyget klarat sig.
"Lincolnen träffades inte. Missilerna som avfyrades kom inte ens i närheten", skriver Centcom på X.
Enligt BBC observerades USS Abraham Lincoln på satellitbilder den 15 februari utanför Omans kust.
🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.
✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026