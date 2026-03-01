Iran attackerar USA:s hangarfartyg

”Det amerikanska hangarfartyget Abraham Lincoln träffades av fyra ballistiska missiler”, sa revolutionsgardet i ett uttalande i lokala medier på söndagen.

USS Lincoln är ett av två hangarfartyg som utplacerats i regionen under de senaste veckorna, och det enda som befinner sig relativt nära den iranska kusten.

USA:s Mellanösternkommando Centcom uppger dock att fartyget klarat sig.

"Lincolnen träffades inte. Missilerna som avfyrades kom inte ens i närheten", skriver Centcom på X.

Enligt BBC observerades USS Abraham Lincoln på satellitbilder den 15 februari utanför Omans kust.