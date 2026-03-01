© US Navy
 

Iran attackerar USA:s hangarfartyg

Publicerad 1 mars 2026

Utrikes. Det iranska revolutionsgardet (IRGC) har meddelat att man beskjutit det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln med ballistiska robotar och fått in fyra träffar. USA förnekar dock att fartyget träffats.

”Det amerikanska hangarfartyget Abraham Lincoln träffades av fyra ballistiska missiler”, sa revolutionsgardet i ett uttalande i lokala medier på söndagen.

USS Lincoln är ett av två hangarfartyg som utplacerats i regionen under de senaste veckorna, och det enda som befinner sig relativt nära den iranska kusten.

USA:s Mellanösternkommando Centcom uppger dock att fartyget klarat sig.

"Lincolnen träffades inte. Missilerna som avfyrades kom inte ens i närheten", skriver Centcom på X.

Enligt BBC observerades USS Abraham Lincoln på satellitbilder den 15 februari utanför Omans kust.

