Miljöpartiet hyllar kriget – med påhittade uppgifter

I ett nyligen publicerat inlägg i sociala medier skriver Lind att den iranska regimen ”sköt över 40.000 demonstranter i en vedervärdig massaker” och totalt dödat "hundratusentals".

Siffrorna saknar dock oberoende, verifierade granskningar från etablerade människorättsorganisationer, internationella institutioner eller ens medier.

Den högsta siffran som förekommit i media är 20.000 och spreds av CBS efter Israellobbyns övertagande av kanalen tidigare i år. Uppgiften visade sig dock vara påhittad och helt sakna verifierade källor.

När USA förberedde invasionen av Irak 2003 drev Miljöpartiet en hård kampanj mot kriget. I en riksdagsmotion ville partiet att regeringen på alla nivåer skulle verka för att förhindra att USA, ensamt eller med andra, inledde ett krig utan enhälligt mandat från FN:s säkerhetsråd.

Motionen, som var undertecknad av partiledningen, betonade FN:s centrala roll och varnade för humanitära katastrofer och regional destabilisering. Partiet argumenterade för att sanktioner drabbade civilbefolkningen och att Sverige aktivt borde motverka en militär invasion.

Idag har inget riksdagsparti öppet kritiserat USA:s och Israels angrepp som ett brott mot folkrätten, som bara nämnts i förbigående utan att rikta sig till någon speciell part.

Det enda parti som hittills kritiserat anfallet är Alternativ för Sverige, ett litet parti utanför riksdagen vars partiledare Gustav Kasselstrand konstaterar att Miljöpartiet är ”samma parti som protesterade mot Irakkriget för 20 år sedan, men som nu välkomnar Irankriget”.

Han menar att det nya Miljöpartiet ställer sig bakom amerikansk-israeliska regimskifteskrig och pekar på tystnaden i riksdagen som står i stark kontrast till debatten inför Irakkriget.

"Återstår att se hur Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar uttalar sig. Fortfarande råder radiotystnad. I USA:s och Israels senaste krig mot Iran i somras förblev hon tyst; det finns inte en enda kommentar från henne om det. Däremot har hon återkommande gånger krävt regimskifte i landet", konstaterar Kasselstrand.