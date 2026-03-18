Iran: Fotbollsdamerna hemma igen efter "psykiska trakasserier"

Irans damlandslag har lämnat Australien och återvänt till Iran.

Sju personer i delegationen sökte asyl i Australien efter att Israel och USA attackerat Iran, men fem av dem drog senare tillbaka sina ansökningar.

– Jag saknar min familj, sade en av spelarna till AFP på måndagen på Kuala Lumpurs flygplats.

Enligt iranska myndigheter utsattes spelarna för hård press under vistelsen i Australien. Iranska Press TV beskriver det som "mentala trakasserier" och uppger att USA:s president Donald Trump krävde att samtliga spelare skulle beviljas asyl mot sin vilja.

Enligt Press TV stoppades bussen som spelarna färdades i, varpå de blev "psykiskt trakasserade av australiska fotbollsmyndigheter för att få dem att acceptera asylerbjudandet".

I ett inlägg på sociala medier skriver talmannen Mohammad Bagher Qalibaf:

"Våra kvinnliga fotbollsspelare är Irans kära barn som inte gav efter för fiendernas lockelser och återvänder med stolthet till sitt eviga hem, Iran."

Han beskriver återvändandet som en framgång och slår fast att "barn av hemlandet, och Irans folk omfamnar dem". Enligt Bagher Qalibaf gjorde spelarna "fienderna besvikna och gav inte efter för vilseledning och hot från antiiranska aktörer".