Iran: Fotbollsdamerna hemma igen efter "psykiska trakasserier"

Publicerad 18 mars 2026 kl 12.22

Utrikes. Det kvinnliga iranska fotbollslandslaget har återvänt till sitt "eviga hem", meddelar det iranska parlamentets talman Mohammad Bagher Qalibaf på onsdagen. De flesta av de spelare som först gått med på att söka asyl i Australien har ångrat sig – och enligt Iran blev de hårt mentalt pressade att överge sitt land efter att det angripits.

Irans damlandslag har lämnat Australien och återvänt till Iran.

Sju personer i delegationen sökte asyl i Australien efter att Israel och USA attackerat Iran, men fem av dem drog senare tillbaka sina ansökningar.

– Jag saknar min familj, sade en av spelarna till AFP på måndagen på Kuala Lumpurs flygplats.

Enligt iranska myndigheter utsattes spelarna för hård press under vistelsen i Australien. Iranska Press TV beskriver det som "mentala trakasserier" och uppger att USA:s president Donald Trump krävde att samtliga spelare skulle beviljas asyl mot sin vilja.

Enligt Press TV stoppades bussen som spelarna färdades i, varpå de blev "psykiskt trakasserade av australiska fotbollsmyndigheter för att få dem att acceptera asylerbjudandet".

I ett inlägg på sociala medier skriver talmannen Mohammad Bagher Qalibaf:

"Våra kvinnliga fotbollsspelare är Irans kära barn som inte gav efter för fiendernas lockelser och återvänder med stolthet till sitt eviga hem, Iran."

Han beskriver återvändandet som en framgång och slår fast att "barn av hemlandet, och Irans folk omfamnar dem". Enligt Bagher Qalibaf gjorde spelarna "fienderna besvikna och gav inte efter för vilseledning och hot från antiiranska aktörer".

