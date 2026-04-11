Irans vicepresident Mohammad Reza Aref.

Iran: Fred är möjligt om USA sätter USA främst

Publicerad 11 april 2026 kl 13.12

Utrikes. Irans vicepresident öppnar för ett avtal med USA under helgens förhandlingar i Islamabad – men han varnar för att förhandlingarna kommer att fallera om USA fortsätter att bortse från sina egna intressen istället sätter Israel i första rummet.

Att USA har startat ett krig som strider mot supermaktens egna intressen förvånar Irans vicepresident Mohammad Reza Aref, som säger att ett avtal med USA bara är möjligt om amerikanska förhandlare sätter USA:s intressen först.

– Om vi förhandlar i Islamabad med företrädare för ”America First”, då är det sannolikt att vi når ett avtal som gynnar båda sidor och världen som helhet, säger han i ett uttalande till regeringsorganet PressTV.

– Men om vi möter företrädare för ”Israel First” blir det inget avtal, fortsätter han.

– Vi kommer oundvikligen att fortsätta vårt försvar ännu kraftfullare än tidigare, och det kommer att bli dyrt för omvärlden, säger han vidare.

Uttalandet kommer samtidigt som samtal pågår i Pakistans huvudstad Islamabad, där delegationer från Iran och USA möts efter en tillfällig vapenvila som medlats fram.

Den iranska delegationen leds av talmannen Mohammad Baqer Qalibaf och inkluderar bland andra utrikesminister Abbas Araghchi.

På den amerikanska sidan deltar vicepresident JD Vance tillsammans med Jared Kushner och Steve Witkoff.

