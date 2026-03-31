Iran: Nu börjar vi bomba Google och Apple

Publicerad 31 mars 2026 kl 20.51

Utrikes. Irans revolutionsgarde meddelar nu att de kommer att börja attackera amerikanska storföretag i regionen. Flera techjättar pekas ut som måltavlor – och Iran lovar att "utplåna" deras kontorslokaler.

Hotet uppges ha skickats till 18 företag som anklagas för att ha bistått USA och Israel i operationer mot Iran, rapporterar den iranska tv-kanalen Press TV.

Bland de utpekade bolagen finns techbolag som Apple, Google, Meta och Microsoft, liksom andra stora aktörer inom industrin och finanssektorn.

Revolutionsgardet hävdar att företagen spelat en roll i underrättelseverksamhet och tekniskt stöd i samband med riktade attacker inne i Iran.

"Som respons på denna terroroperation kommer de huvudsakliga institutionerna som är involverade i terroristaktiviteter hädanefter att betraktas som legitima mål", uppger gardet.

Organisationen uppmanar samtidigt anställda att evakuera:

"Vi råder anställda vid dessa institutioner att omedelbart lämna sina arbetsplatser för att skydda sina liv."

Enligt uttalandet ska angreppen inledas på kvällen den 1 april.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 447549675

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 447549676

Varnish cache server

