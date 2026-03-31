Kvinna försvann spårlöst från lasarettet – söks med helikopter

En omfattande insats pågår sedan en kvinna lämnat lasarettsområdet i Falun under tisdagen.

Försvinnandet ska ha skett någon gång under eftermiddagen, och polisen har nu släppt en bild på kvinnan för att få hjälp från allmänheten med att hitta henne.

Polisen har satt in flera resurser i sökandet, däribland patruller på marken och polisflyg som deltar med helikopter.

Den försvunna kvinnan är omkring 174 centimeter lång, har långt blont hår och blå ögon. Vid försvinnandet bar hon bland annat en brun rock, bruna skinnskor och svarta tights. Hon kan även ha haft en svart tröja samt en svart handväska eller tygpåse.

Enligt polisen finns det i nuläget inga misstankar om brott, men man vill få in uppgifter från allmänheten.

Den som har information uppmanas att kontakta polisen på 114 14. Den som ser kvinnan uppmanas att ringa 112.