Iran öppnar sundet

Trafiken genom Hormuzsundet åter är i gång. Enligt Irans utrikesminister Abbas Araghchi gäller det samtliga handelsfartyg under resten av vapenvilan, som löper ut på onsdag nästa vecka.

I ett inlägg på X skriver han att passagen ska ske enligt en fastställd rutt.

"Passagen av fartyg kommer att ske via den samordnade rutt som redan har tillkännagivits av Irans islamiska republiks hamn- och sjöfartsorganisation."

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Beskedet, som omedelbart fick oljepriserna att sjunka markant, är knutet till den vapenvila som nu trätt i kraft i Libanon.

När USA och Iran kom överens om en vapenvila förra veckan inledde Israel omedelbart mycket omfattande terrorbombningar mot Libanon, av allt att döma i syfte att sabotera för en fredsuppgörelse. Iran svarade med att fortsätta att hålla sundet stängt tills Israel upphörde med attackerna mot den libanesiska civilbefolkningen.

USA:s president Donald Trump kommenterar det nya beskedet om Hormuz i ett inlägg på Truth Social:

"Iran har precis meddelat att sundet är helt öppet och redo för full passage. Tack!"

Samtidigt uppger Trump att USA:s egen blockad i området kvarstår tills en uppgörelse nås mellan länderna.

Iran förbereder sig på jätterattack

Många tecken på att en uppgörelse skulle vara på gång finns däremot inte.

Den iranska sidan avfärdade snabbt förhandlingarna med JD Vance efter att ha fått intrycket av att han helt saknade auktoritet och tog order av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det uppger den iranska professorn Mohammad Marandi, som var med under förhandlingarna i Pakistan.

Enligt Marandi tolkar iranierna vapenvilan som ett sätt för Donald Trump och Israel att spara tid. De förbereder sig nu på att USA ska att inleda en omfattande ny attack inom kort, med hänvisning till de fortsatta amerikanska truppförflyttningarna mot regionen.