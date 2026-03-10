© NASA/Skärmavbild
 

Iran öppnar sundet – för alla som sparkar ut USA och Israel

Publicerad 10 mars 2026 kl 14.01

Utrikes. Iran erbjuder nu fri passage genom Hormuzsundet till länder som utvisar sina amerikanska och israeliska ambassadörer. Samtidigt hotar revolutionsgardet att stoppa oljeexporten helt om attackerna mot landet fortsätter.

Dela artikeln

Irans revolutionsgarde, IRGC, uppger att vissa länder kan få fri passage genom Hormuzsundet – men bara under ett villkor.

Arabiska och europeiska stater som utvisar USA:s och Israels ambassadörer ska enligt uttalandet kunna passera genom sundet med "full frihet", rapporterar Wall Street Journal.

Hormuzsundet mellan Iran och Oman är en av världens viktigaste transportleder för råolja. En stor del av den globala exporten passerar där, och Irans blockad skakar just nu om hela världsekonomin.

Revolutionsgardet betonar samtidigt att Iran själv avgör hur konflikten i regionen utvecklas.

"Det är vi som kommer avgöra när kriget är slut", skriver man.

"Regionens framtida maktbalans ligger nu i händerna på våra väpnade styrkor. Amerikanska styrkor kommer inte att avsluta kriget."

I ett annat uttalande varnar IRGC för att oljeexporten från regionen kan stoppas helt om USA:s och Israels attacker fortsätter.

Enligt Reuters säger en talesperson att Iran då inte kommer tillåta att "en enda liter olja" ska få exporteras.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 456310096

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 456310097

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Magdalena Andersson: "Vi kan bomba Ryssland sönder och samman"

S-ledarens nya kärnvapenutspel. Kommentaren anses ha brutit S hemliga överenskommelse med regeringen.0 

Ekonominyheter

Uppgift: Stegras pengar tar slut inom veckor

Prognosen: Konkurs redan i vår.. Gröna svenska jätten är nere för räkning, rapporterar Bloomberg.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.