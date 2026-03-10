Iran öppnar sundet – för alla som sparkar ut USA och Israel

Irans revolutionsgarde, IRGC, uppger att vissa länder kan få fri passage genom Hormuzsundet – men bara under ett villkor.

Arabiska och europeiska stater som utvisar USA:s och Israels ambassadörer ska enligt uttalandet kunna passera genom sundet med "full frihet", rapporterar Wall Street Journal.

Hormuzsundet mellan Iran och Oman är en av världens viktigaste transportleder för råolja. En stor del av den globala exporten passerar där, och Irans blockad skakar just nu om hela världsekonomin.

Revolutionsgardet betonar samtidigt att Iran själv avgör hur konflikten i regionen utvecklas.

"Det är vi som kommer avgöra när kriget är slut", skriver man.

"Regionens framtida maktbalans ligger nu i händerna på våra väpnade styrkor. Amerikanska styrkor kommer inte att avsluta kriget."

I ett annat uttalande varnar IRGC för att oljeexporten från regionen kan stoppas helt om USA:s och Israels attacker fortsätter.

Enligt Reuters säger en talesperson att Iran då inte kommer tillåta att "en enda liter olja" ska få exporteras.