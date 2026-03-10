© Pickpik, FT BILD/ARKIV
 

Magdalena Andersson: "Vi kan bomba Ryssland sönder och samman"

Inrikes. S-ledaren Magdalena Andersson riktar kritik mot regeringens kärnvapensamtal med Frankrike. I en intervju säger hon att Sverige inte borde ha deltagit i dialogen – eftersom Europa redan har nog med kärnvapen att "vi kan bomba Ryssland sönder och samman".

Regeringen har inlett samtal med Frankrike om ett möjligt europeiskt kärnvapenparaply där flera Natoländer deltar.

Samtalen omfattar enligt uppgift bland annat Sverige, Tyskland, Danmark och Polen.

Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ställer sig skeptisk till initiativet.

Enligt henne finns det redan i dag en kärnvapenavskräckning i Europa genom Frankrike och Storbritannien.

– Vi har ju kärnvapen i Europa så att det är en tydlig avskräckning för Ryssland. Så som det är. Även i dag har ju Europa kärnvapen så vi kan bomba Ryssland sönder och samman, säger Magdalena Andersson till TV4.

S-ledaren fortsätter:

– Men det som är en diskussion som är på riktigt är också – om nu fransmännen vill ställa sina kärnvapen till förfogande för andra länder än bara Frankrike, varför det då inte sker inom ramen för Nato.

Uttalandena möts av kritik från regeringen.

"Man måste kunna lita på Sverige i säkerhetspolitiken, och på att vi är beredda att matcha våra ord med handling. Magdalena Andersson är beredd att riskera svensk säkerhet för regeringsmakten", skriver utrikesminister Maria Malmer Stenergard på X.

Enligt uppgifter till SVT ska regeringen och Socialdemokraterna tidigare ha haft en informell överenskommelse om att undvika öppen konflikt i kärnvapenfrågan. Efter Anderssons uttalanden anses den överenskommelsen nu vara bruten.

