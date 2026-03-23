Iran synade bluffen – nu backar Trump från skräckhotet

Trumps gav ett ultimatum till Iran som landet fick fram till i natt att uppfylla: öppna Hormuzsundet, annars börjar vi bomba sönder er energiförsörjning.

Iran svarade omedelbart att man inte hade några som helst planer på att öppna sundet – och att man i så fall tänkte svara med att börja bomba motsvarande anläggningar i Gulfstaterna, inklusive avsaltningsanläggningar.

Det såg alltså ut som om stora delar av Mellanöstern var på väg att bli obeboeliga.

Andra bedömare försökte lugna stämningarna genom att peka på den numera välkända principen "TACO" – "Trump always chickens out" – och det visade sig att de fick rätt.

Nu backar den amerikanske presidenten från sitt hot.

I ett inlägg på Truth Social påstår Trump att han de senaste dagarna "haft mycket goda och produktiva samtal" med Iran "om en fullständig och total lösning på våra fientligheter".

Han hävdar att dessa nära "samtal" ska ha mynnat ut i att han avvaktar i fem dagar med att börja attackera iransk energiinfrastruktur.

"Baserat på tonen i dessa djupgående, detaljerade och konstruktiva samtal, som kommer att fortsätta under hela veckan, har jag instruerat krigsdepartementet att skjuta upp alla militära angrepp mot iranska kraftverk och energiinfrastruktur i fem dagar, under förutsättning att de pågående mötena och diskussionerna lyckas", skriver han.

Iran nekar till att några samtal har hållits.

"Ingen dialog förs mellan Washington och Teheran", bekräftar iranska UD enligt Mehr News.

Beskedet har snabbt fått börserna att reagera positivt. Stockholmsbörsen, som inledde dagen på cirka –2,5, har nu vänt till över en procents plus.