"Vi kommer inte att acceptera löften utan handling", säger Esmaeil Baghaei.

Iran tackar nej till nya samtal med USA

Publicerad 20 april 2026 kl 12.11

Utrikes. Iran säger nej till fler fredsförhandlingar med USA. Man anklagar samtidigt Washington för att ha saboterat vapenvilan, som löper ut på onsdag.

Iran kommer inte att delta i någon ny förhandlingsrunda med USA.

Beskedet kommer ett par dagar inför att vapenvilan löper ut.

– Vi planerar inte att delta i en andra omgång av samtal, säger det iranska utrikesdepartementets talesperson Esmaeil Baghaei till Reuters.

Enligt Iran har USA brutit mot vapenvilan genom att införa en marin blockad, något som enligt Baghaei visar att Washington inte är seriösa i sina diplomatiska kontakter.

– Vi kommer inte att acceptera löften utan handling, säger han.

Iran har även reagerat kraftigt på att USA:s president Donald Trump nästan dagligen påstår att Iran aktivt deltar i förhandlingar och inom kort kommer godta USA:s alla krav. Enligt Iran är det rena lögner för att manipulera marknaden – något som tycks ha lyckats rätt bra då priset på Brent-olja fortfarande är under 100 dollar/fatet.

Samtidigt slår Iran fast att vissa frågor inte är förhandlingsbara.

– Vi startade inte det här kriget, och alla våra åtgärder har varit legitimt självförsvar för att skydda vår suveränitet, säger Baghaei.

– Vårt försvar kommer att fortsätta vid behov, och vi följer utvecklingen noga.

Teheran motsätter sig särskilt att diskutera sitt missilprogram, som man ser som grunden för sina möjligheter till självförsvar mot Israel och USA.

Spänningarna har också ökat efter att USA beslagtagit ett iranskt lastfartyg. Enligt iranska företrädare kan landet komma att svara på angreppet, även om man hittills avstått från åtgärder med hänvisning till besättningens säkerhet.

– För närvarande säkerställer vi säkerheten för besättningen och deras familjer. Men vi är beredda att vidta nödvändiga åtgärder mot amerikanska styrkor om situationen utvecklas, säger en iransk militär företrädare.

"Livstids fängelse": SD kräver haverikommission om övergreppen i hemtjänsten

Beskriver problemet som "stort, växande och akut". "Vi har en våldtäktsanmälan i veckan inom hemtjänsten." 

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till. 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

