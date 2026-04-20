Iran tackar nej till nya samtal med USA

Iran kommer inte att delta i någon ny förhandlingsrunda med USA.

Beskedet kommer ett par dagar inför att vapenvilan löper ut.

– Vi planerar inte att delta i en andra omgång av samtal, säger det iranska utrikesdepartementets talesperson Esmaeil Baghaei till Reuters.

Enligt Iran har USA brutit mot vapenvilan genom att införa en marin blockad, något som enligt Baghaei visar att Washington inte är seriösa i sina diplomatiska kontakter.

– Vi kommer inte att acceptera löften utan handling, säger han.

Iran har även reagerat kraftigt på att USA:s president Donald Trump nästan dagligen påstår att Iran aktivt deltar i förhandlingar och inom kort kommer godta USA:s alla krav. Enligt Iran är det rena lögner för att manipulera marknaden – något som tycks ha lyckats rätt bra då priset på Brent-olja fortfarande är under 100 dollar/fatet.

Samtidigt slår Iran fast att vissa frågor inte är förhandlingsbara.

– Vi startade inte det här kriget, och alla våra åtgärder har varit legitimt självförsvar för att skydda vår suveränitet, säger Baghaei.

– Vårt försvar kommer att fortsätta vid behov, och vi följer utvecklingen noga.

Teheran motsätter sig särskilt att diskutera sitt missilprogram, som man ser som grunden för sina möjligheter till självförsvar mot Israel och USA.

Spänningarna har också ökat efter att USA beslagtagit ett iranskt lastfartyg. Enligt iranska företrädare kan landet komma att svara på angreppet, även om man hittills avstått från åtgärder med hänvisning till besättningens säkerhet.

– För närvarande säkerställer vi säkerheten för besättningen och deras familjer. Men vi är beredda att vidta nödvändiga åtgärder mot amerikanska styrkor om situationen utvecklas, säger en iransk militär företrädare.