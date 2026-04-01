© Iranska UD
Esmail Baqaei, talesman på Irans utrikesdepartement.

Iran: Trump ljuger igen om vapenvila

Publicerad 1 april 2026 kl 16.52

Utrikes. Donald Trump fortsätter att påstå att han är i förhandlingar med Iran – och nu hävdar han dessutom att Teheran bett honom om en vapenvila. Det rör sig om fortsatta lögner från den amerikanska presidentens sida, konstaterar iranska UD.

Det är i ett nytt inlägg på Truth Social på onsdagen som Trump uppger att han haft samtal med "Irans nya regimpresident".

"Irans nya regimpresident, mycket mindre radikaliserad och betydligt mer intelligent än sina föregångare, har just bett USA om ett vapenvila!" skriver han och antyder att han tackat nej till detta.

Iran har ingen "ny regimpresident". President Masoud Pezeshkian, som valdes 2024, sitter fortfarande kvar på sin post.

Irans utrikesdepartement noterar i en kort kommentar att det Trump säger är lögn och helt saknar grund i verkligheten.

Teheran har vid upprepade tillfällen understrukit att man inte är intresserad av några fredsförhandlingar med USA. I stället försöker Iran nu maximalt utnyttja det övertag man har genom kontrollen av Hormuzsundet, och ställer hårda krav för att ens ställa upp på på samtal. Iran kräver bland annat att USA helt ska lämna regionen.

Bedömare tror att Trump ljuger för att manipulera oljepriserna och börserna – något som han i så fall tycks ha lyckats rätt bra med.

En annan orsak tros kunna vara att han försöker vinna tid inför en markoperation, möjligen mot den iranska ön Kharg nu i helgen.

Donald Trump kommer i natt klockan 03:00 svensk tid att hålla ett tal om kriget. Vad han kommer att tillkännage då är än så länge okänt.

