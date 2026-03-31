Iran: Ukraina är "aktivt engagerat" i anfallskriget mot oss

Publicerad 31 mars 2026 kl 12.31

Utrikes. Iran anklagar Ukraina för att delta i det nya kriget i Mellanöstern. I ett brev till FN skriver landets FN-ambassadör att Kiev "aktivt" bistår USA och Israel militärt i aggressionskriget, som bryter mot folkrätten.

Irans FN-ambassadör Amir Saeid Iravani riktar hård kritik mot Ukraina i ett brev till FN:s generalsekreterare och säkerhetsrådet.

Han noterar att Ukraina erkänt att man skickat "hundratals experter" till regionen.

Iravani menar att detta i praktiken innebär stöd till en olaglig militär offensiv mot Iran, ledd av USA och Israel.

"Ukrainas erkännande att man har skickat 'hundratals experter' till regionen, uppenbarligen för att hjälpa vissa länder i Persiska viken att konfrontera Iran, utgör i praktiken ekonomiskt och operativt stöd till en olaglig militär aggression", skriver han.

Han anklagar samtidigt Ukraina för att sprida obelagda påståenden om Iran, enligt honom i syfte att avleda uppmärksamheten från aggressionsbrottet.

"Sådan inblandning är inte oavsiktlig. Den blottlägger ett aktivt deltagande i och underlättande av olaglig användning av våld mot en suverän stat", skriver han vidare.

Han hävdar också att Ukrainas agerande bryter mot FN-stadgan.

"Ukrainas olagliga handlingar utgör deltagande i en aggressionshandling och bryter mot det grundläggande förbudet mot användning av våld som fastställs i artikel 2, punkt 4, i FN-stadgan", skriver Iravani.

Även Irans utrikesdepartement uttalar sig kritiskt. Dess talesman Esmaeil Baghaei beskriver försöken att koppla kriget i Ukraina till utvecklingen i Mellanöstern som en "mycket katastrofal felbedömning".

