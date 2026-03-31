Linnea Lindquist hävdar att hon blev "exalterad över att få besöka de här skolorna", och att det var därför hon bytte åsikt.

Skoldebattör bytte åsikt om friskolor – efter bjudmaten

Publicerad 31 mars 2026 kl 11.35

Inrikes. Linnea Lindquist, ledarskribent på Expressen och profilerad kritiker av friskolor, följde med på Svenskt Näringslivs bjudresa med gratis lyxmat och hotellvistelse i London. Efteråt började hon mycket aktivt lyfta fram den skolmodell som resan gjorde reklam för som ett föredöme, rapporterar Aftonbladet.

Expressens Linnea Lindquist, som varit starkt kritisk till friskolor, deltog i fjol i en resa till Storbritannien som arrangerades av Svenskt Näringsliv.

Resan gick till Michaela Community School i London – en friskola känd för hård disciplin och tydliga regler.

Under vistelsen bjöd Svenskt Näringsliv på bland annat hotell och lyxiga måltider.

"Svenskt Näringsliv stod för bland annat övernattningar på hotellet Buckingham Palace Best Western, lunch i ett chambre separée på en restaurang i Soho och en 'klassisk söndagsmiddag' på en renommerad gastropub i lyxområdet Belgravia, under den tre dagar långa vistelsen i London", skriver Aftonbladet.

Gruppen fick också ta del av undervisning vid skolan, som ofta lyfts fram inom den så kallade No Excuses-modellen. Det är en modell som Svenskt Näringsliv vill lansera i Sverige.

Efter hemkomsten uttryckte Lindquist, som själv är biträdande rektor, plötsligt en starkt positiv syn på arbetssättet.

På sociala medier har hon skrivit ett stort antal hyllningar till skolan och modellen.

”Det finns ingen annan skola i England där eleverna gör den progression som de gör här. Deras undervisning är fantastisk”, skriver Linnea Lindquist i ett av de många inläggen.

I sin nya bok skriver hon:

"I Sverige finns det en uppfattning att No Excuses skulle vara en antidemokratisk modell. Det påstås också att eleverna skulle vara rädda. Det är långt ifrån sanningen."

Även i Expressen gjorde Lindquist reklam för skolan och beskrev i en ledare hur hon blev "imponerad av undervisningen" – utan att nämna att hon var där på ett bjudbesök med Svenskt Näringsliv.

Nu tonar hon ned att resan skulle ha påverkat hennes hållning.

– Jag var bara exalterad över att få besöka de här skolorna, säger Lindquist till Aftonbladet.

På frågan om hon köpt Svenskt Näringslivs lobbyism svarar hon:

– Nej, det har jag inte. Jag kan tänka själv, jag lovar. Det är nog väldigt svårt att påverka mig på det sättet.

Svenskt Näringsliv bekräftar att de stått för kostnader under resan, enligt Aftonbladet.

Bjudresan har samtidigt väckt frågor inom Stockholms stad, där Lindquist är anställd. En mindre del av kostnaderna betalades med offentliga medel, men dokumentation saknas.

