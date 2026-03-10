Iran: Vi bestämmer när kriget är slut – inte Trump

Den iranska revolutionsgardet går till motangrepp efter uttalanden från USA:s president Donald Trump om att konflikten i Mellanöstern kan vara nära sitt slut.

I ett uttalande från revolutionsgardet slås det fast att Iran anser sig ha initiativet i kriget.

"Det är vi som kommer avgöra när kriget är slut."

Enligt gardet ligger också regionens framtida maktbalans i händerna på Iran.

"Den framtida statusen för regionen är nu i våra väpnade styrkors händer. Amerikanska styrkor kommer inte avsluta kriget."

Irans utrikesminister Abbas Araghchi har samtidigt förklarat att Iran inte kommer att gå med på någon vapenvila. Detta med hänvisning till att USA nu två gånger i rad bara låtsats ha varit intresserade av diplomati, dödat de iranska förhandlarna och startat krig under pågående förhandlingar.

Trump tonade under måndagen ned krigets omfattning och antydde att Irans militära kapacitet slagits ut.

– Jag tycker att kriget i stort sett är över. De har ingen flotta, inga kommunikationer, de har inget flygvapen, sade han.

Kort därefter skärpte dock den amerikanske presidenten retoriken och varnade Iran för att försöka stoppa oljeleveranser genom Hormuzsundet.

I ett inlägg på sociala medier hotar han med kraftiga vedergällningar.

"Om Iran gör något som stoppar flödet av olja genom Hormuzsundet kommer de att träffas av USA tjugo gånger hårdare än tidigare."

Trump varnar också för omfattande militära angrepp.

"Dessutom kommer vi att slå ut lättförstörda mål som gör det praktiskt taget omöjligt för Iran att någonsin byggas upp igen som en nation – död, eld och raseri kommer att drabba dem – men jag hoppas och ber att det inte ska hända!"

Samtidigt varnar revolutionsgardet för att oljeexporten från regionen kan stoppas helt om USA:s och Israels attacker fortsätter. En talesperson uppger att Iran i så fall inte kommer tillåta att ens små mängder olja lämnar området.