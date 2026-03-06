Iran: Vi inväntar USA:s markinvasion

Enligt Abbas Araghchi räds inte Iran ett amerikanskt markangrepp – utan väntar snarare på det.

I en tv-intervju från Teheran med NBC News får Araghchi frågan om han är rädd för att USA ska skicka marktrupper till Iran.

Svaret är trotsigt.

– Nej, vi väntar på dem. Eftersom vi är övertygade om att vi kan konfrontera dem, och det skulle bli en stor katastrof för dem.

Araghchi säger samtidigt att Iran inte begärt någon vapenvila.

– Vi bad inte om någon vapenvila ens förra gången. Förra gången var det Israel som bad om vapenvila. De bad om en ovillkorlig vapenvila efter tolv dagar, efter att vi hade stått emot deras aggression.

Han syftar på det så kallade tolvdagarskriget i juni förra året, då USA och Israel gemensamt bombade Iran.

Utrikesministern anklagar också både USA och Israel för bombningen av en flickskola i Minab, där 171 barn dödades.

– Det är vad vår militär har sagt. Så det är antingen USA eller Israel. Vad är egentligen skillnaden?

Araghchi säger samtidigt att de pågående attackerna har satt stopp för alla nya samtal med Washington.

– Faktum är att vi inte har några positiva erfarenheter av att förhandla med USA, säger han och fortsätter:

– Förra året och i år förhandlade vi två gånger, och mitt under förhandlingarna attackerade de oss. Därför ser vi ingen anledning att återigen förhandla med dem som inte är ärliga i förhandlingar och som inte går in i dem i god tro.

Han beskriver också konflikten som ett krig där ingen sida egentligen kan vinna.

– Det finns ingen vinnare i det här kriget.

I ett inlägg på X skriver Araghchi att Donald Trumps "plan A" för en snabb seger har misslyckats, och att Israelaktivisterna kring presidenten har saboterat alla möjligheter till en fredlig diplomatisk lösning.

"'Israel först' betyder alltid 'USA sist'", fortsätter han.