Går till val på att porta Greta

Inger Støjberg, som leder Danmarksdemokraterne, vill stoppa utländska aktivister från att resa in i landet om de deltar i olagliga protester.

Svensk Greta Thunberg lyfts fram som ett tydligt exempel.

"Hon lever uppenbarligen i en aktivistisk fantasivärld", skriver Støjberg i en kommentar till TT.

Under onsdagen publicerade partiledaren en bild på Instagram där hon håller upp en skylt riktad mot Thunberg med budskapet:

"Danmark är inte din lekplats, Greta Thunberg."

Gretas svar: "Rasister"

Danmarksdemokraterne föreslår att personer som reser till Danmark för att delta i lagbrott i samband med demonstrationer ska kunna stoppas vid gränsen.

"Det är just sådana typer som hon (Thunberg) som vårt utspel riktar sig mot. Ouppfostrade unga som bara har till syfte att ställa till bråk", skriver Støjberg till TT.

Greta Thunberg har svarat med att gå till rasande motangrepp mot partiet. Hon kallar Danmarksdemokraterne för "rasister" i ett skriftligt uttalande till den danska tidningen Berlingske.

"Om danska politiker lade mindre tid på att klaga på folk som försöker sätta stopp för deras medverkan i klimatkrisen, folkmord och neokolonialism, och i stället faktiskt tog itu med dessa existentiella problem, som dessa rasister aktivt bidrar till, skulle folk som jag inte behöva protestera", skriver hon.