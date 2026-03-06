© Anders Hellberg, Instagram
"Danmark är inte din lekplats, Greta Thunberg", lyder budskapet på en skylt som Inger Støjberg i ett foto på Instagram.

Går till val på att porta Greta

Publicerad 6 mars 2026 kl 15.22

Utrikes. Greta Thunberg har blivit ett slagträ i dansk politik inför valet senare i mars. Partiet Danmarksdemokraterne vill införa inreseförbud för utländska aktivister – och pekar särskilt ut den svenska klimatprofilen.

Dela artikeln

Inger Støjberg, som leder Danmarksdemokraterne, vill stoppa utländska aktivister från att resa in i landet om de deltar i olagliga protester.

Svensk Greta Thunberg lyfts fram som ett tydligt exempel.

"Hon lever uppenbarligen i en aktivistisk fantasivärld", skriver Støjberg i en kommentar till TT.

Under onsdagen publicerade partiledaren en bild på Instagram där hon håller upp en skylt riktad mot Thunberg med budskapet:

"Danmark är inte din lekplats, Greta Thunberg."

Gretas svar: "Rasister"
Danmarksdemokraterne föreslår att personer som reser till Danmark för att delta i lagbrott i samband med demonstrationer ska kunna stoppas vid gränsen.

"Det är just sådana typer som hon (Thunberg) som vårt utspel riktar sig mot. Ouppfostrade unga som bara har till syfte att ställa till bråk", skriver Støjberg till TT.

Greta Thunberg har svarat med att gå till rasande motangrepp mot partiet. Hon kallar Danmarksdemokraterne för "rasister" i ett skriftligt uttalande till den danska tidningen Berlingske.

"Om danska politiker lade mindre tid på att klaga på folk som försöker sätta stopp för deras medverkan i klimatkrisen, folkmord och neokolonialism, och i stället faktiskt tog itu med dessa existentiella problem, som dessa rasister aktivt bidrar till, skulle folk som jag inte behöva protestera", skriver hon.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 321768006

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 321768007

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Åkesson dubbelt förnedrad av L: Inget avvecklat PUT ens efter valet

Enprocentspartiets senaste triumf över SD. Samtidigt pausas de så kallade tonårsutvisningarna, meddelar Ulf Kristersson.0 

Ekonominyheter

"Markant" lyft för bostadspriserna

Både bostadsrätter och villor ökade med 1,6 procent i februari.. "Det våras för bostadspriserna."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.