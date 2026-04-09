Irans president: "Förhandlingar meningslösa"

Publicerad 9 april 2026 kl 14.29

Utrikes. Fredsförhandlingarna mellan USA och Iran är meningslösa så länge Israel fortsätter bomba Libanon, uppger Irans president Masoud Pezeshkian nu.
"Iran kommer aldrig att överge sina libanesiska bröder och systrar", skriver han.

Trots att vapenvilan i Mellanöstern enligt medlarna omfattade Libanon har Israel inlett massiva terrorbombningar mot Beirut och andra platser i Libanon.

Över 250 människor, vara många kvinnor och barn, dödades bara under onsdagens omfattande bombardemang.

Iran har som svar fortsatt att hålla Hormuzsundet stängt – och nu öppnar Irans president Masoud Pezeshkian för att helt överge samtalen med USA.

"De upprepade angreppen från den sionistiska entiteten mot Libanon är ett skriande brott mot den ursprungliga vapenvilan. Detta är ett farligt tecken på svek och brist på efterlevnad av potentiella avtal", skriver Pezeshkian i ett inlägg på X.

Han konstaterar att Israels agerande gör förhandlingarna "meningslösa".

"Fortsättningen på dessa angrepp kommer att göra förhandlingar meningslösa; våra händer kommer att förbli på avtryckaren, och Iran kommer aldrig att överge sina libanesiska bröder och systrar", skriver Pezeshkian.

